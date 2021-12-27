Отели за полмиллиона, Мальдивы и рестораны. Как казахстанцы отметят Новый год в пандемию

Цены растут и на внутренние рейсы

Более того, сейчас некоторые страны создают лояльные условия для туристов. Например, в эмирате Рас-Эль-Хайма мало того, что туристам делают бесплатный выездной ПЦР, так еще и лечат за свой счет заболевших во время отдыха."Многие страны разрешают членам семьи бесплатно находиться на территории отеля, пока не выздоровеет их родственник, с которым они должны были улететь, потому что они контактными считаются. Много таких вещей, которые меняются в сторону туристов. Открылось новое направление - Таиланд. Люди по нему очень соскучились. И сейчас там изменилась политика по сравнению с другими странами. Они приезжающих делят - на вакцинированных и невакцинированных и располагают их в разных отелях, чтобы снизить риски заражения. И на третий день проверяют состояние организма - ПЦР нужно сдать. Это прям в отеле, не нужно никуда ехать. Все максимально удобно", - рассказала глава Ассоциации туроператоров Казахстана Инна Рей.Она не говорит о сильном ажиотаже, но отмечает, что рынок уже почти восстановился. Люди начинают скупать туры как в доковидные времена. Но обстановка, как выразилась Инна Рей, все равно нервная. Новые ограничения могут произойти в любой момент. К примеру, недавно казахстанские власти приостановили авиасообщение с Египтом, чтобы предотвратить завоз штамма "омикрон". Потеря денег пугает казахстанцев больше, чем риск заражения."Больше людей пугает рост курса доллара. Как известно, мы очень чувствительны к этому, потому что все услуги нам выставляют в валюте. И любые колебания курса - это неприятная ситуация. Да и в Новый год цены традиционно растут везде, ведь определенный дефицит мест все равно существует. Это раньше все летали, куда хотят. Сейчас же не все страны открыты. Поэтому не всем хватает возможности просто купить билеты и улететь. Существует определенный дефицит билетов, из-за чего растет цена. И растет очень серьезно. Для тех, кто откладывает оформление своей поездки, рассчитывает на горящие туры, может попасть наоборот не в очень удобную ситуацию, когда горящий тур может оказаться дороже, чем заранее купленный", - отмечает Инна Рей.Несмотря на риски она советует казахстанцам летать и отдыхать."Несмотря на опасения люди едут и правильно делают, потому что все равно нужно поехать к морю, позагорать, поесть фрукты, укрепить свою иммунную систему, потому что это наше главное оружие. А как ее поднимать без моря и солнца? Важно и то, что в некоторые страны пускают только вакцинированных. Это мотивирует людей вакцинироваться. Мы за то, чтобы люди, сравнив все условия, выбирали отдых и летели к морю. К тому же в Казахстане есть система страхования", - сказала Инна Рей.Ближе к Новому году цены растут не только на внешние направления, но и на внутренние рейсы. В том числе и у бюджетной казахстанской авиакомпании Fly Arystan. Например, из Нур-Султана в Алматы билетов по выгодным тарифам на 31 декабря уже на осталось, остались только гибкие за 40 тысяч тенге.Из Алматы в Нур-Султан - ситуация лучше. Там еще можно приобрести билеты на 31 декабря за цену чуть выше 20 тысяч тенге.Самыми дорогими оказались билеты в Актобе - цена за них составляет сейчас более 90 тысяч тенге.Но больше всего, наверное не повезло тем, кто и вовсе не может воспользоваться услугой лоукостера - в Костанай билеты уже раскуплены, а в Уральск 31 декабря у Fly Arystan рейсов не запланировано.В среднем билеты у лоукостера внутри страны стоят от 20 до 50 тысяч тенге.Для сравнения, Air Astana предлагает билеты из Нур-Султана в Алматы 31 декабря по ценам от 32 до 135 тысяч тенге. То есть в небюджетной авиакомпании есть билеты дешевле, чем у лоукостера. Scat - от 46 тысяч тенге.В Актобе рейсы у Air Astana и вовсе дешевле, чем у лоукостера - от 60 тысяч тенге.В Актау цены на билеты у Air Astana варьируются от 67 до 190 тысяч тенге.Если вы хотите прилететь в нужный город заранее - 30 декабря, то и заплатить придется больше. Билеты из Нур-Султана в Алматы у Fly Arystan стоят от 40 до 87 тысяч тенге. Цены лоукостера опять не сильно отличаются от цен у Air Astana, у которой есть варианты за 47 тысяч тенге. У Scat цены начинаются от 49 тысяч тенге. У Qazaq Air - от 60 тысяч.Из Алматы в Нур-Султан билеты Fly Arystan обойдутся вам в сумму от 40 до 74 тысяч тенге. И снова Air Astana летает по примерно таким же ценам - от 41 тысячи тенге. Самые дешевые у Scat - за 15 тысяч тенге.Из Нур-Султана в Атырау билеты лоукостера стоят 95 тысяч тенге. У Air Astana они дешевле - 57 тысяч тенге.Редакция обратилась в Агентство по защите и развитию конкуренции. Но там объяснили, что стабилизацией цен не занимаются, а лишь мониторят их. На сегодня предлагают лишь анализ на цены первого полугодия 2021 года."По данным, предоставленным авиакомпаниями, по сравнению с предыдущим годом наблюдается снижение средней стоимости авиабилетов на 25,7 процентов. Сейчас авиакомпании применяют динамическую модель ценообразования, в соответствии с общепринятой международной практикой. Классы бронирования формируются рыночным способом, который включает в себя такие факторы как соотношение спроса и предложения на конкретном маршруте, сезонные и суточные колебания спроса, загруженность борта на момент покупки билета", - сообщили в агентстве.Новогодний мониторинг в АЗРК еще не проводили.По данным авиакомпаний, к основным затратам, входящим в себестоимость авиабилета относятся расходы на авиакеросин, лизинг воздушных судов, техническое обслуживание и содержание воздушных судов, расходы по персоналу, аэропортовое и аэронавигационное обслуживание, общие и административные расходы и т.д.В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития отметили, что тоже не регулируют цены. Но могут отреагировать на жалобы потребителей. На сегодня, по информации МИИР, жалоб от казахстанцев не поступало."Для того, чтобы было выгодно для населения мы субсидируем билеты по внутренним направлениям", - сообщили в МИИР.С приходом пандемии стало модно встречать праздники в отелях. В новогоднюю ночь такой вариант тоже доступен для казахстанцев, причем на самый разнообразный карман. Один из самых дорогих вариантов - в жемчужине Казахстана Боровом. В одном из отелей цена за ночь на 31 декабря стоит 333 тысячи тенге - номер на двоих. У гостей есть шанс попасть и на гала-ужин от отеля за 65 тысяч тенге на человека. За ребенка придется доплачивать - как за проживание, так и за питание. В итоге ночь в таком отеле на семью выйдет дороже полумиллиона тенге. Конечно, есть отели и подешевле - все зависит от аппетитов казахстанцев. Но как нам сказали, мест в отеле, с такими дорогими номерами практически не осталось.В самой столице можно встретить Новый год в отеле также по цене более 300 тысяч тенге, но в эту цену войдут и гала-ужин, и номер на двоих. Есть вариант и за 175 тысяч тенге.