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АвтоЦОНы в Казахстане не работают | BaigeNews.kz 10 января, 12:24
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Фото: inform.kz

АвтоЦОНы в Казахстане не работают

Во всех регионах Казахстана не работают автоЦОНы, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НАО "Правительство для граждан".

Это связано с тем, что сотрудники Комитета административной полиции МВД РК переориентированы на выполнение других задач.

О возобновлении работы автоЦОНов и ЦОНов в Алматы, Алматинской области пресс-служба НАО "Правительство для граждан" сообщит дополнительно.

Ранее также сообщалось о возобновлении работы центров обслуживания населения.

"С 10 января 2022 года во всех регионах Казахстана, за исключением Алматы и Алматинской области, возобновили свою работу ЦОНы. Поэтапно гражданам будут доступны все услуги. Жители Жамбылской области временно не смогут воспользоваться услугами по оформлению удостоверений личности и паспортов", - рассказали в "Правительстве для граждан".

#ЦОН #автомобиль #водители
10 января, 12:24
1203
Журналист

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