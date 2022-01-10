АвтоЦОНы в Казахстане не работают

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Во всех регионах Казахстана не работают автоЦОНы, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НАО "Правительство для граждан".

Это связано с тем, что сотрудники Комитета административной полиции МВД РК переориентированы на выполнение других задач.

О возобновлении работы автоЦОНов и ЦОНов в Алматы, Алматинской области пресс-служба НАО "Правительство для граждан" сообщит дополнительно.



Ранее также сообщалось о возобновлении работы центров обслуживания населения.

"С 10 января 2022 года во всех регионах Казахстана, за исключением Алматы и Алматинской области, возобновили свою работу ЦОНы. Поэтапно гражданам будут доступны все услуги. Жители Жамбылской области временно не смогут воспользоваться услугами по оформлению удостоверений личности и паспортов", - рассказали в "Правительстве для граждан".