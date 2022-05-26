Автосалоны навязывают клиентам допоборудование. АЗРК начало проверку

О незаконности действий автосалонов по навязыванию дополнительного оборудования при реализации транспорта в рамках программы льготного автокредитования заявили в Агентстве по защите и развитию конкуренции, передаёт BaigeNews.kz
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"Реализация товаров с принудительным ассортиментом запрещена законом "О защите прав потребителей" является основанием для принятия мер реагирования органами защиты прав потребителей. Если данные действия причинили или могут причинить ущерб другим субъектам рынка – поставщикам данного оборудования, то это является нарушение антимонопольного законодательства и влечёт административную ответственность в виде штрафа в сумме от 200 до 1500 МРП либо оборотный штраф в размере от 3 до 5% от дохода (выручки) с конфискацией монопольного дохода при признании субъекта, занимающим доминирующее положение на рынке", - отметили в АЗРК..
Антимонопольный орган предупреждает автодилеров о недопустимости фактов навязывания дополнительного оборудования потребителям и сообщает о начале анализа рынка первичной розничной реализации легковых автомобилей.
"Лиц, столкнувшихся с фактами навязывания дополнительного оборудования при реализации автомобилей, просим обращаться в органы защиты прав потребителей и антимонопольный", - отметили в АЗРК.
Подробнее о том, как купить авто по программе льготного кредитования, читайте в инструкции
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