Автомойщик-мародер ограбил ТЦ "Метро" во время протестов в Шымкенте

Фото: Максата Шагирбаева

Полицейские Шымкента задержали автомойщика-мародера, который похитил товары из ТЦ "Метро", передает BaigeNews.kz.

"5 января текущего года, во время массовых беспорядков в городе Шымкент в ночное время, нарушители разбив окна и двери, незаконно проникли в торговый центр "Метро", расположенный по улице Нур-Султан. Из торгового центра похищены различные предметы. Данное происшествие было зафиксировано камерами видеонаблюдения Центра оперативного управления Департамента полиции", - сообщили в полиции.

Факт зарегистрирован Управлением полиции в Едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 188 Уголовного кодекса Казахстана "Кража".

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в причастности к преступлению в одной из съемных квартир микрорайона Нурсат-3 были установлены и задержаны четыре гражданина. Ими оказались жители Туркестанской области 2001 и 2002 годов рождения. У них в качестве вещественного доказательства изъяты товары, похищенные из торгового центра Метро". В отношении указанных граждан применена мера пресечения в виде содержания под стражей", - добавили в ведомстве.

Кроме того, в ходе оперативных мероприятий задержали еще одного гражданина 1995 года рождения, совершившего кражу предметов из торгового центра. Оказалось, что похищенные вещи он спрятал в комнате отдыха автомойки, где работал. Помимо похищенных товаров, в комнате обнаружили предмет со специфическим запахом и вырезанную пластиковую бутылку с желтой жидкостью внутри, а также кастет.

В настоящее время по фактам проводится расследование. Также продолжаются оперативные мероприятия, направленные на выявление других товаров, похищенных из торгового центра "Метро".