Автомобиль въехал в летнее в кафе в Алматы: пострадала женщина

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"В результате столкновения автомашина Тойота по инерции продолжила движение по улице Толе-би в восточном направлении и не справившись с рулевым управлением, допустила наезд на здание, где находится заведение общепита, где на летней площадке которого находилась женщина. В результате наезда она доставлена в одну из больниц Алматы", — сообщили в ДП мегаполиса.Материал по этому делу зарегистрировали в отделении административной практики Алмалинского района для принятия процессуального решения.
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