Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей



  • Главная
  • Новости
  • Автомобиль въехал в летнее в кафе в Алматы: пострадала женщина
Автомобиль въехал в летнее в кафе в Алматы: пострадала женщина | BaigeNews.kz 27 мая, 13:50
2422
Фото: скриншот с видео

Автомобиль въехал в летнее в кафе в Алматы: пострадала женщина

Водитель легкового автомобиля въехал в летнюю площадку в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП города.

ДТП произошло 24 мая в 19:47. Водитель за рулём Тойоты камри двигался по улице Толе-би в западном направлении на пересечении с улицей Ауэзова. При повороте налево он столкнулся с другой машиной Фольксваген поло, который двигался по улице Толе-би в восточном направлении. Водитель этого автомобиля пешком скрылся с места происшествия.
"В результате столкновения автомашина Тойота по инерции продолжила движение по улице Толе-би в восточном направлении и не справившись с рулевым управлением, допустила наезд на здание, где находится заведение общепита, где на летней площадке которого находилась женщина. В результате наезда она доставлена в одну из больниц Алматы", — сообщили в ДП мегаполиса.

Материал по этому делу зарегистрировали в отделении административной практики Алмалинского района для принятия процессуального решения.
#дтп #Алматы #происшествия
27 мая, 13:50
2422
Журналист

Рекомендуем