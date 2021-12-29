Автомобиль столкнулся с автобусом на трассе Караганда – Нур-Султан

Фото: пресс-служба CTS

На трассе Караганда – Нур-Султан столкнулись легковой автомобиль Toyota и автобус №304, передает BaigeNews.kz со ссылкой на столичный Департамент полиции.

Сообщается, что 36-летняя водитель автомобиля, не справившись с рулевым управлением, выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с маршрутным автобусом №304. В результате ДТП водитель скончалась на месте. Среди пассажиров автобуса пострадавших нет.

В полиции добавили, что за водителем маршрутного автобуса №304 числится два ДТП по вине второй стороны. Нарушений ПДД не числится. Стаж на пассажирском транспорте – более 39 лет.

По факту ДТП возбудили уголовное дело.