Автомобиль "упал" на частный дом в Алматинской области

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Автомобиль "упал" на частный дом в посёлке. Водителя привлекут к административной ответственности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Алматинской области.

Сообщается, что ДТП с участием автомобиля BMW X5 произошло в ночь с 23 на 24 мая в посёлке Боралдай Илийского района. За рулём находился 29-летний местный житель, который не справился с управлением и вылетел с дороги.

"Автомашина опустилась на крышу пристройки частного жилого дома, повредив при этом арку газовой трубы, а также повалила столб с электропроводами. Пострадавших в ДТП не имеется, за исключением самого водителя, который получил лёгкие травмы и отказался от госпитализации. Правонарушитель привлекается к административной ответственности по ст.610 КРКобАП (Нарушение ПДД водителями ТС, повлекшее повреждение ТС, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб). Собранный по факту материал будет в ближайшее время рассмотрен судом", — рассказали в областном ДП.

Ущерб, причиненный государству, а также 40-летнему владельцу домостроения, пока подсчитывают. Утечки газа не зафиксировали. Электроснабжение восстановили работники РЭС.