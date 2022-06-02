Автоледи в наркотическом опьянении разъезжала по улицам Актобе

Лишённая водительских прав женщина разъезжала по улицам Актобе, будучи под воздействием наркотиков, передаёт BaigeNews.kz
со ссылкой на пресс-службу ДП области.
1 июня около 02.30 сотрудники патрульной полиции по улице Есет батыра за нарушение ПДД остановили автомобиль марки Toyota Prado. Внедорожником управляла 29-летняя женщина.
Поведение автоледи вызвало подозрение у полицейских. Экспертиза показала, что она находится под наркотическим опьянением, вызванным употреблением каннабиноидов. Также выяснилось, что женщину уже ранее лишили водительских прав.
"Проводятся следственные действия по ст. 346 ч.1 УК РК ("Управление транспортным средством лицом, лишённым права управления ТС, и находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения"). Автомашина водворена на спецстоянку", — сообщили в ДП Актюбинской области.
Что касается автоледи, её отправили в изолятор временного содержания УП Актобе.