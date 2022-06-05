Автобусы в Нур-Султане временно перестали обслуживать две остановки

Фото: cts.gov.kz

Две остановки временно будут объезжать автобусы в Нур-Султане. Об этом сообщили в компании CTS, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с проведением ремонтных работ маршруты временно не обслуживают остановочные пункты "Дворец Жастар" по улице Сейфуллина (маршруты №№2, 5, 5А, 8, 19, 33, 34, 40, 53, 64, 71) и "ЦОН Сарыаркинского района" по проспекту Республики (маршруты №№2, 3, 17, 19, 37, 45)", - сообщили в пресс-службе ТОО "City Transportation Systems".

Жителей и гостей города просят учитывать это при планировании поездок.