Автобус с пассажирами столкнулся с ГАЗелью в Атырау

Автобус и ГАЗель столкнулись в Атырау. За медицинской помощью обратились несколько человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой город".

Авария произошла 29 мая около 19.00 на пересечении 18-й и 21-й улиц в поселке Таскала-3.

По данным пресс-службы департамента полиции Атырауской области, на перекрёстке пассажирский автобус марки Daewoo не уступил дорогу ГАЗели, которая двигалась справа. Произошло столкновение.

От удара ГАЗель слетела с дороги, опрокинулась и врезалась в столб.

Водитель ГАЗели и пассажиры автобуса получили травмы и обратились за медицинской помощью.

Начато расследование инцидента.