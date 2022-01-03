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  • Австрия легализовала эвтаназию. Суд решил, что её запрет нарушает права человека
Австрия легализовала эвтаназию. Суд решил, что её запрет нарушает права человека | BaigeNews.kz 3 января, 04:11
2792
Фото: sb.by

Австрия легализовала эвтаназию. Суд решил, что её запрет нарушает права человека

В Австрии вступил в силу закон, разрешающий эвтаназию неизлечимо больных, которые выразят желание покончить с собой, передает BaigeNews.kz со ссылкой BBC Russian.

Парламент страны легализовал эвтаназию после того, как австрийский конституционный суд решил, что полный запрет такой процедуры "нарушает право людей на волеизъявление".

Право обращаться к властям с просьбой о помощи в самоубийстве получат смертельно больные, а также те, кто страдает заболеваниями, которые наносят непоправимый и серьёзный вред здоровью.

Процедура эвтаназии строго регламентируется. Каждый случай будут независимо рассматривать два врача, один из которых должен быть специалистом в области паллиативной помощи (раздел медицины по работе с пациентами, болезни которых не поддаются излечению).

Люди, желающие покончить с собой, обязаны предоставить подтверждение диагноза и доказать, что они могут самостоятельно принимать решения. Получив одобрение двух врачей, пациенты должны будут ждать 12 недель (или две недели в случае со смертельными заболеваниями), чтобы ещё раз взвесить своё решение. В случае, если после этого периода они по-прежнему хотят осуществить задуманное, они делают официальное заявление своим юристам или нотариусам, после чего могут сделать покупку в специальных аптеках.

Чтобы предотвратить возможные злоупотребления, названия этих аптек будут известны только этим юристам и нотариусам, список подобных заведений обнародоваться не будет.

До сегодняшнего дня любому, кто оказывал содействие в самоубийстве, в Австрии грозило тюремное заключение на срок до пяти лет. Однако это наказание остается в силе для людей, которые совершают убийство по настоянию жертвы.

Под запретом остается также активное содействие в самоубийстве.

Кроме того, новые законы прямо запрещают применять процедуру в отношении несовершеннолетних и людей с психическими заболеваниями.
#мировые новости #здоровье #Европа
3 января, 04:11
2792
Журналист

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