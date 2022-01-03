Австрия легализовала эвтаназию. Суд решил, что её запрет нарушает права человека

В Австрии вступил в силу закон, разрешающий эвтаназию неизлечимо больных, которые выразят желание покончить с собой, передает BaigeNews.kz
со ссылкой BBC Russian.
Парламент страны легализовал эвтаназию после того, как австрийский конституционный суд решил, что полный запрет такой процедуры "нарушает право людей на волеизъявление".
Право обращаться к властям с просьбой о помощи в самоубийстве получат смертельно больные, а также те, кто страдает заболеваниями, которые наносят непоправимый и серьёзный вред здоровью.
Процедура эвтаназии строго регламентируется. Каждый случай будут независимо рассматривать два врача, один из которых должен быть специалистом в области паллиативной помощи (раздел медицины по работе с пациентами, болезни которых не поддаются излечению).
Люди, желающие покончить с собой, обязаны предоставить подтверждение диагноза и доказать, что они могут самостоятельно принимать решения. Получив одобрение двух врачей, пациенты должны будут ждать 12 недель (или две недели в случае со смертельными заболеваниями), чтобы ещё раз взвесить своё решение. В случае, если после этого периода они по-прежнему хотят осуществить задуманное, они делают официальное заявление своим юристам или нотариусам, после чего могут сделать покупку в специальных аптеках.
Чтобы предотвратить возможные злоупотребления, названия этих аптек будут известны только этим юристам и нотариусам, список подобных заведений обнародоваться не будет.
До сегодняшнего дня любому, кто оказывал содействие в самоубийстве, в Австрии грозило тюремное заключение на срок до пяти лет. Однако это наказание остается в силе для людей, которые совершают убийство по настоянию жертвы.
Под запретом остается также активное содействие в самоубийстве.
Кроме того, новые законы прямо запрещают применять процедуру в отношении несовершеннолетних и людей с психическими заболеваниями.