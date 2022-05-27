Авиация Нацгвардии пополнилась двумя новыми вертолётами

Фото: Polisia.kz

В столице на базе ТОО “Казахстанская авиационная индустрия” презентовали новые модернизированные многофункциональные вертолёты Ми-171Е, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

На презентации министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов отметил, что в соответствии с поручением главы государства принимаются меры по количественному и качественному укреплению Национальной гвардии.

“Сегодня авиация Нацгвардии пополняется двумя многоцелевыми вертолётами Ми-171Е. Они предназначены для транспортировки военнослужащих, вооружения и другой военной техники в сложных погодных условиях. Современное оборудование внутри судна позволяет выполнять задачи по разведке, патрулированию, поисково-спасательным работам, эвакуации, десантирования как с земли, так и с воздуха. Это повысит укомплектованность нашего авиапарка, значительно расширит спектр возможностей выполнения служебно-боевых задач. Хотелось бы отметить, что это первый выпуск вертолетов авиаремонтного завода №405 на нужды министерства внутренних дел и Национальной гвардии", — сказал министр.

Военно-транспортный вертолёт Ми-171Е с двумя турбовальными двигателями ВК-2500 предназначен для перевозки людей и различных грузов в грузовой кабине, для транспортировки крупногабаритных грузов на внешней подвеске, а также для проведения специальных работ в труднодоступной местности.

Вертолёт спроектирован по одновинтовой схеме с пятилопастным несущим и трехлопастным рулевым винтом. Оснащение вертолёта Ми-171Е позволяет повысить максимальную скорость, увеличить дальность полета, грузоподъемность на внешней подвеске, а также сделать более надёжными полёты в условиях разреженного воздуха высокогорья и высоких температур. Впервые в целях защиты экипажа и техники установлены бронеплиты. Максимальная высота полёта Ми-171Е — четыре километра, максимальная скорость полета при нормальном взлётном весе — 250 км/час, максимальный вес перевозимого груза внутри фюзеляжа — четыре тонны.

На сегодняшний день авиацию Национальной гвардии РК представляют самолеты Ан-74, Ан-26, Y8 и вертолеты Ми-8, Ми-171. Задачами авиационной эскадрильи Национальной гвардии являются: разведка местности, поисковые мероприятия, перевозка личного состава, имущества, вооружения и военной техники, десантирование и прочее.