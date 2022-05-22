Авария на трассе унесла жизни пяти человек в ВКО

Фото: Instagram/@oo_osa_semey_vko

В Жарминском районе ВКО в результате аварии погибли пять человек, передаёт BaigeNews.kz

По информации пресс-службы ДП ВКО, авария произошла 22 мая около 07:40 на трассе Алматы − Усть-Каменогорск.

"36-летний водитель автомобиля марки Nissan Cefiro, следуя со стороны города Текели Алматинской области в сторону села Калбатау Жарминского района на 959-м километре не выбрал безопасную скорость движения и допустил столкновение в заднюю часть прицепа трактора марки "Беларус 82.1", который двигался в попутном направлении", − сообщили в пресс-службе.

В результате столкновения на месте происшествия скончались водитель иномарки и четверо его пассажиров. Ещё один пассажир с различными травмами госпитализирован.

По данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

В настоящее время проводится досудебное расследование, назначен ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

В соответствии с частью 1 статьи 201 УПК иные данные досудебного расследования не подлежат разглашению.