Астролог рассказала, что дарить каждому знаку зодиака на Новый год

Фото: иллюстративное

До Нового года остается чуть меньше недели. Это значит, что сейчас последний шанс купить близким и друзьям подарки. Если времени на раздумья нет, то выбор помогут сделать звезды. Эксперт по западной и ведической астрологии, нумеролог и таролог Екатерина Морозова рассказала РИА Новости , как подобрать подарок каждому знаку зодиака, передает BaigeNews.kz

Овны обрадуются всему тому, что подчеркнет их индивидуальность и внешний вид. Представителям этого знака можно подарить абонемент в спортзал, сертификат на впечатления, гаджеты для автомобиля, стильную и комфортную одежду, а для интерьера что-нибудь металлическое. Овнов также впечатлят предметы, связанные с их огненной стихией, например, фейерверк или зажигалка.

Тельцы – ценители практичных вещей. Поэтому им следует подобрать что-то качественное, дорогое и, главное, красивое. Отлично подойдут предметы для дома, чтобы создать уют. Например, коллекционные аксессуары вроде статуэток и настольных приборов, а также фирменное постельное белье и пледы. Прекрасным подарком будет и все то, что имеет отношение к деньгам: кожаный кошелек, копилка или лотерейный билет. Тельцы еще и гурманы, поэтому будут рады изысканному угощению, хорошему вину или походу в ресторан.

Близнецы будут счастливы, если подарок принесет им информационную пользу. Этому знаку оптимально вручать смартфоны, книги, сертификаты на обучающие курсы, мастер-классы, билеты на концерт, интеллектуальные настольные игры. Близнецы также обрадуются брендовым вещам, перчаткам и интересным аксессуарам, например, браслетам. Хороши для этого общительного знака зодиака и письменные принадлежности: стильный ежедневник, солидная перьевая ручка, пресс-папье. А самым активным обязательно нужно купить ролики, самокат или путевку.

Раки, как и Тельцы, тоже предпочитают практичные вещи. Но для представителей этого знака еще важны и эмоции. Сентиментальные и чувствительные, они всегда будут вспоминать вас, глядя на предметы, создающие уют, вроде картин, свечей, альбома для фотографий (сюда же можно включить фотосессию). Раки-домоседы, поэтому для спокойного времяпрепровождения в родных стенах им не обойтись без настольных игр и инвентаря для рукоделия. Мужчинам можно вручить рыболовные снасти. Раки еще и романтики, поэтому с радостью примут набор вкусного чая, экскурсию по древним местам или сертификат на массаж.

Львы должны блистать всегда и везде. Поэтому им наверняка понравится что-то люксовое – изысканные аксессуары и украшения, часы, парфюм, подарочные карты и сертификаты, а еще все, что связанно с их хобби и увлечениями. Главное, никаких подделок. Лев этого не простит.

Девы – практичные люди. Представителям этого знака нужно дарить то, чем они смогут пользоваться ежедневно. Например, инструменты для профессиональной деятельности, органайзеры и ежедневники, сервиз или постельное белье. Девы также любят растения и животных. Можете подарить им комнатный цветок или аксессуар для домашнего питомца.

Весы оценят все, что украсит жизнь и наполнит ее радостными эмоциями. Представителям этого знака будет приятно принять билет на концерт какой-нибудь мировой звезды или приглашение на интересную церемонию и другое необычное мероприятие. Из предметов для дома стоит присмотреться к шелковому постельному белью или ажурным салфеткам. А перед изящным колье и приятным парфюмом вряд ли кто-то устоит. И не забудьте все красиво упаковать.

Скорпионам угодить не просто, но возможно. Представители этого знака не любят стандартные вещи. Чем загадочнее будет подарок, тем лучше. Консультация у астролога таролога, амулеты и обереги, психологические квесты, сертификат на прыжок с парашютом и даже курс стояния на гвоздях – Скорпионы за это точно скажут спасибо. Но если кто-то вдруг боится высоты, альтернативой станет зонт-трость или двухцветный шарф. И не забывайте о страстной и чувственной натуре этого знака. Здесь фантазию можно включать на максимум и дарить все от нижнего белья до игрушек из секс-шопа.

Стрельцы – любознательные люди. Они многим интересуются, но больше всего их привлекает экзотика. Чтобы впечатлить этот огненный знак, лучшими вариантами подарков станут: путешествие, вещи для спорта, походы на квесты, тренинги и семинары с участием известных людей. Оценят Стрельцы и предметы с историей.

Козероги очень требовательные и взыскательные. Они ценят покой и уединение, склонны к сосредоточенности и размышлениям. Им, скорее всего, понравится "интеллектуальный" подарок: ежедневник-планер, гаджеты, игры на логику, курсы для повышения квалификации, оздоровительные поездки в горы, антиквариат. Козероги часто что-то коллекционируют – поинтересуйтесь их хобби.

Водолеев всегда вдохновляет новизна. Их точно порадует свежий бестселлер, только что вышедший гаджет или другая трендовая вещь. Сделайте ставку на оригинальность и поищите для Водолеев книгу рецептов кето блюд, диск с экспериментальной музыкой, авторский аромат или "волшебную" лампу. Представители этого знака также обожают новые впечатления. Прогулки на воздушном шаре, полет в аэротрубе или поездка на квадроциклах – их точно впечатлит.

Рыбы оценят эстетичные и мистические подарки, вроде атласа звездного неба или карт Таро. Им также будет приятно получить свечи, диск с любимой музыкой, выехать на природу, СПА, поплавать в бассейне, расслабиться на массаже или поговорить с психологом. Но и про веселье не забывайте. Рыбам понравится сходить на творческий мастер-класс или концерт.