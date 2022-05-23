Астанчане получили "президентское оповещение"

Астанчане получили на свои смартфоны СМС под названиями "Президентское оповещение" и "Национальное оповещение", сообщает BaigeNews.kz.

В МЧС РК объяснили, что это такое.

"Министерство по чрезвычайным ситуациям в Нур-Султане и Акмолинской области совместно с АО "Казахтелеком" на базе оператора сотовой связи "Мобайл телеком-сервис" (связь "Теле 2") реализуют пилотный проект по развёртыванию системы Cell Broadcast, которая позволит оперативно осуществить рассылку текстовых сообщений (в течение 12-20 секунд) на мобильные телефоны граждан. Это альтернативное решение оповещения населения посредством СМС-сообщений", — сообщили в ведомстве.

Такие сообщения будут отправлять для быстрого информирования населения о возможных чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера: ухудшение погодных условий, закрытие дорог и другого.

По информации МЧС, эта система положительно себя зарекомендовала в США, Японии, Израиле, Голландии, Чили и Литве.