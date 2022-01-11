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Астанчан просят не привозить на блокпосты горячее питание для полиции | BaigeNews.kz 11 января, 17:25
1554
Фото: astana.gov.kz

Астанчан просят не привозить на блокпосты горячее питание для полиции

Комендатура столицы обратилась к жителям с просьбой не организовывать сбор средств, не привозить горячее питание на посты стражам порядка, передает BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата города.

С начала режима чрезвычайного положения полицейские и военнослужащие Национальной гвардии РК, Минобороны РК несут службу круглосуточно.

Жители столицы выражают благодарность стражам порядка и приносят питание. Комендатура города выражает благодарность неравнодушным гражданам за проявленную заботу.

Здесь отметили, что правоохранители обеспечены всем необходимым: горячим трехразовым питанием, медикаментами и средствами индивидуальной защиты. Работа организована посменно. Состояние здоровья полицейских находится на особом контроле медицинских работников.
"Комендатура города призывает не собирать средства и не открывать какие-либо счета, не привозить горячее питание (чай и др.), также не верить разного рода рассылкам о сборе помощи дежурным на блокпостах. Комендатура города в полном объеме обеспечивает всех сотрудников, принимающих участие в обеспечении безопасности и правопорядка, всем необходимым. В том числе, горячим питанием и средствами защиты", — говорится в сообщении комендатуры столицы.
Ранее в полиции столицы заявили о проведении подворового и поквартирного обхода. Комендант Нур-Султана попросил жителей отнестись с пониманием и оказывать содействие, а также сообщать в полицию, если станут известны факты о сомнительных лицах.


#блокпост #полицейский #Нур-Султан
11 января, 17:25
1554
Журналист

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