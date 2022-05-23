"Астана Опера" проводит ребрендинг к своему юбилейному сезону

Фото: пресс-служба "Астана Опера"

Столичный театр активно готовится к десятому сезону. К юбилейной дате руководство "Астана Опера" проводит ребрендинг, в рамках которого обновится логотип, официальный сайт, а вместе с ним изменится и весь фирменный стиль маркетинговой продукции, в том числе поменяется внешний вид билетов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу театра.

"Театр открыл свои двери для широкой публики в 2013 году, мы считаем, что пришло время изменений и обновлений. За годы работы в "Астана Опера" произошло множество значимых событий, и нам хочется продолжать создавать положительный и привлекательный имидж, расширять целевую аудиторию, соответствовать стремительным влиянием времени. Наш юбилейный сезон начнется в сентябре и к дате его старта, надеемся, сможем удивить публику многочисленными преобразованиями. Кроме того, "Астана Опера" уделяет большое внимание развитию новых технологий. На сайте театра внедрили VR-тур, а благодаря веб-ресурсу City360, перед тем как приобрести билет, у публики теперь есть возможность выбрать место в зрительном зале, и посмотреть, какой обзор сцены будет именно в этой точке зала. Мы также разработали и запустили мобильное приложение и версию сайта для слабовидящих людей", — отметил директор "Астана Опера" Заслуженный деятель Казахстана Галым Ахмедьяров.

В театре объясниои, что ребрендинг связан со многими изменениями, но главное все же коснулось логотипа "Астана Опера", который должен стать узнаваемым в мировом культурном пространстве. Основная цель — сохранить "уникальную символику, отраженную при строительстве "Астана Опера", сочетающую в архитектуре лучшие классические традиции мирового зодчества, а также подчеркнутый национальный колорит". Так, в новый логотип, наряду с современным буквенным отображением названия театра, вошло изображение квадриги, которая венчает своды "Астана Опера". И представляет собой образ сакской царицы Томирис, управляющей колесницей, что является символом театрального искусства.