"Астана" объявила об уходе двух легионеров

ФК "Астана" расстаётся с двумя футболистами - Энео Битри и Семиром Смайлагичем, передает BaigeNews.kz
со ссылкой на Sport.kz.
Оба покидают клуб по обоюдному согласию сторон.
Албанский защитник Битри присоединился к команде летом 2021 года, сыграв за неё 18 матчей и забив два гола.
Боснийский нападающий Смайлагич отыграл в составе "Астаны" 13 матчей, вторую часть сезона проведя в аренде в петропавловском "Кызыл-Жаре".
"Футбольный клуб "Астана" благодарит футболистов за проведенное время в столичной команде и желает дальнейших успехов в карьере", - говорится в сообщении клуба.