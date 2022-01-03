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"Астана" объявила об уходе двух легионеров | BaigeNews.kz 3 января, 02:06
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Фото: ФК "Астана"

"Астана" объявила об уходе двух легионеров

ФК "Астана" расстаётся с двумя футболистами - Энео Битри и Семиром Смайлагичем, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Sport.kz.

Оба покидают клуб по обоюдному согласию сторон.

Албанский защитник Битри присоединился к команде летом 2021 года, сыграв за неё 18 матчей и забив два гола.

Боснийский нападающий Смайлагич отыграл в составе "Астаны" 13 матчей, вторую часть сезона проведя в аренде в петропавловском "Кызыл-Жаре".

"Футбольный клуб "Астана" благодарит футболистов за проведенное время в столичной команде и желает дальнейших успехов в карьере", - говорится в сообщении клуба.
#ФК Астана #спорт #футбол
3 января, 02:06
3092
Журналист

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