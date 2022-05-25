Асхат Аймагамбетов выступил с напутственной речью перед выпускниками в Нур-Султане

Фото: Артём Чурсинов

Министр образования РК Асхат Аймагамбетов и принял участие в торжественной линейке, посвящённой празднику "Последнего звонка" в школе № 75 Нур-Султана, передаёт BaigeNews.kz.

"Дорогие выпускники, уважаемые родители, уважаемые коллеги. Сегодня замечательный день для трёх миллионов 600 тысяч наших школьников. Звенит последний звонок. Этот день особенно значим для выпускников наших школ. Сегодня 171 тысяча выпускников школ прощается со своей школой. Поэтому я хотел бы, прежде всего, поздравить наших выпускников. Я, сейчас стоя здесь, вспоминаю свои чувства, ощущения, когда я также заканчивал школу. Это эмоции, когда знаешь, что прощаешься со школой, начинается новый этап вашей жизни. Это надежды, переживания, неопределённость. И когда оканчиваешь школу, тебе кажется, что это на самом деле очень большая проблема. Но с высоты своего опыта должен сказать, что и ЕНТ, и школьные экзамены, они все являются на самом деле малозначимыми и очень простыми экзаменами. И в дальнейшем в жизни эти экзамены будут казаться очень лёгкими этапами вашей жизни", — сказал глава МОН.





Фото Артёма Чурсинова





Фото Артёма Чурсинова



Аймагамбетов добавил, что выпускников ещё ожидает ЕНТ, и они могут два раза попытаться набрать высокий балл для получения государственного гранта. В 2022 году количество грантов увеличили на 15 тысяч. Также дополнительно выделили 45 тысяч грантов для поступления и обучения в колледжах. В этом году увеличиваются стипендии для тех, кто поступит в вузы.





Фото Артёма Чурсинова







Фото Артёма Чурсинова



"Сегодня я также хотел обратиться к нашим родителям, поздравить вас, поблагодарить за вашу поддержку. Особенно во время пандемии было непросто. И мы видели большую поддержку родителей, мы видели, что родители на самом деле глубоко прониклись трудом педагогов. Это непросто — учить детей, работать с ними в течение 11 лет, но благодаря вашей поддержке, труду наших педагогов, мы смогли преодолеть очень сложное время и сложные испытания с которыми столкнулся весь мир и вся система образования мировая. Отдельно хотел бы обратиться к нашим коллегам, моим коллегам, учителям. Выразить вам благодарность за ту поддержку, которую вы оказываете нашим детям. Сейчас, наверное, уже никто не помнит, но в сентябре, когда мы принимали решение об открытии школ после пандемии, было очень много дискуссий. Говорили о том, что необходимо вакцинироваться, что необходимо провести диагностику потери в знаниях, говорили о том, что необходимо проводить дополнительные занятия. И наши педагоги, мои коллеги, с этим прекрасно справились. Поэтому я сегодня благодарю моих коллег, желаю им успехов", — подчеркнул министр.





В заключение Асхат Аймагамбетов напомнил, что Казахстан стоит перед важным этапом в своём развитии. По инициативе Главы государства в республике проводят системные крупные политические, экономические и социальные реформы.





Фото Артёма Чурсинова



"И вся эта работа проводится как раз для тех, кто сегодня учится в школах, кто выпускается из школ, для наших детей. 5 июня пройдёт важный референдум. Я думаю, что выпускники и учащиеся сделают всё возможное, чтобы защитить Новый Казахстан для светлого будущего нашей страны. Поэтому всех вас хочу ещё раз поздравить с этим знаменательным праздником. Всем желаю успехов", — подытожил Аймагамбетов.