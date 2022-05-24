Асхат Аймагамбетов остался недоволен ценами в столовых казахстанских школ

Фото: facebook.com/askhat.aimagambetov

Асхат Аймагамбетов рассказал в Facebook о посещении столовых в казахстанских школах. Глава МОН обнаружил в них несколько проблем и недоработок, передаёт BaigeNews.kz.

Во-первых, министр заметил, что не во всех школах соблюдают требование МОН по безналичной системе оплаты в столовых. Часто системы просто отключают. Аймагамбетов напомнил о преимуществах безналичной оплаты: гигиеничность, защита детей от возможных рисков, а родителям проще контролировать расходы.

Во-вторых, глава МОН заметил высокую стоимость продуктов в буфетах казахстанских школ.

"0,5 литра воды за 300 тенге в школьной столовой или пирожки и булочки по цене, превышающей стоимость в кулинариях и магазинах, вызывают вопросы. Разница в цене одной и той же продукции в одном и том же городе может составлять 50-70 процентов", — поделился министр.





"Мы настаиваем на том, чтобы проводился конкурс, а не частная финансовая инициатива (ЧФИ) без конкурса. Важно, чтобы сумма вложения была адекватной, а не символической — к примеру, пять-семь миллионов тенге. Важно помнить о качестве предоставляемых услуг и понимать, что средства будут расходоваться на закуп холодильников, плит, столов, стульев и другое. То есть предприниматель будет вкладывать в своё же дело. Мы ратуем за установление разумных сроков работы. Заключение договоров на 15-20 лет при заложенной сумме в пять-семь миллионов тенге вызывает вопросы", — сказал Аймагамбетов.

В-третьих, некоторые регионы, как подчеркнул Асхат Аймагамбетов, "увлеклись передачей столовых через ГЧП частным предпринимателям". Порой это делается для того, чтобы избежать проведения конкурсов и напрямую, на 10-15 лет передать столовую предпринимателю.

Он также заметил, что в школьных столовых продают запрещённую приказом Минздрава продукцию — газированные напитки, фастфуд, чипсы и так далее. Например, несколько школ отметились такими столовыми в Туркестанской области.