Асхат Аймагамбетов остался недоволен ценами в столовых казахстанских школ

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Асхат Аймагамбетов рассказал в Facebook о посещении столовых в казахстанских школах. Глава МОН обнаружил в них несколько проблем и недоработок, передаёт BaigeNews.kz.
Во-первых, министр заметил, что не во всех школах соблюдают требование МОН по безналичной системе оплаты в столовых. Часто системы просто отключают. Аймагамбетов напомнил о преимуществах безналичной оплаты: гигиеничность, защита детей от возможных рисков, а родителям проще контролировать расходы.
Во-вторых, глава МОН заметил высокую стоимость продуктов в буфетах казахстанских школ.
В-третьих, некоторые регионы, как подчеркнул Асхат Аймагамбетов, "увлеклись передачей столовых через ГЧП частным предпринимателям". Порой это делается для того, чтобы избежать проведения конкурсов и напрямую, на 10-15 лет передать столовую предпринимателю.
"0,5 литра воды за 300 тенге в школьной столовой или пирожки и булочки по цене, превышающей стоимость в кулинариях и магазинах, вызывают вопросы. Разница в цене одной и той же продукции в одном и том же городе может составлять 50-70 процентов", — поделился министр.
"Мы настаиваем на том, чтобы проводился конкурс, а не частная финансовая инициатива (ЧФИ) без конкурса. Важно, чтобы сумма вложения была адекватной, а не символической — к примеру, пять-семь миллионов тенге. Важно помнить о качестве предоставляемых услуг и понимать, что средства будут расходоваться на закуп холодильников, плит, столов, стульев и другое. То есть предприниматель будет вкладывать в своё же дело. Мы ратуем за установление разумных сроков работы. Заключение договоров на 15-20 лет при заложенной сумме в пять-семь миллионов тенге вызывает вопросы", — сказал Аймагамбетов.
Он также заметил, что в школьных столовых продают запрещённую приказом Минздрава продукцию — газированные напитки, фастфуд, чипсы и так далее. Например, несколько школ отметились такими столовыми в Туркестанской области.
"При наличии подобных фактов необходимо незамедлительно обращаться в органы СЭС. В министерстве была создана рабочая группа для решения этих проблем на нормативном уровне. И мы уже инициировали ряд дополнений в законодательство, в рамках которых закрепляются специальные нормы. Нормы по регулированию цен на буфетную продукцию в столовых по проведению открытых и прозрачных конкурсов на разумный временной период при ГЧП, обеспечение безналичной оплаты и должного качества питания. Мы понимаем, что нужно считаться и с интересами предпринимателей, но для нас всегда в приоритете дети. А значит, защита их прав и интересов", — заключил министр.
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