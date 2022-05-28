Аскар Жумагалиев встретился с министром самого "инстаграмного" острова

Фото: silvertravellers.de

Посол Казахстана в Нидерландах Аскар Жумагалиев встретился с полномочным министром Синт-Мартена Рене Франциско Виоленусом. Этот остров наполовину входит в состав Королевства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу посольства.

Ключевой повесткой встречи являлось обсуждение возможности развития двусторонних отношений в сфере туризма.

"Первое, что приходит на ум, когда вы думаете о Синт-Мартене, это самолет KLM, приземляющийся над пляжем. Многим казахстанцам, активным пользователям Instagram, знакома эта картина. В связи с этим предлагаю активизировать вектор развития взаимного туризма", — сказал Аскар Жумагалиев.

Посол отметил, что в Казахстане туристическая отрасль развивается планомерно. На сегодняшний день безвизовый режим действует для 54 стран мира.

"Казахстану есть чем удивить даже самого искушенного туриста", — подчеркнул Жумагалиев.

В качестве потенциально интересных мест для туристов дипломат назвал космодром Байконур, Чарынский каньон, Кольсайские озера, горнолыжный курорт Чимбулак, урочище Босжира, курорт Боровое.

"Всё это, учитывая чётко выраженные четыре времени года, оставляет неизгладимое впечатление", — заверил посол.