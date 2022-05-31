Ашимбаев разъяснил жителям Туркестанской области конституционную реформу

Председатель сената парламента Маулен Ашимбаев посетил Туркестанскую область для разъяснения жителям региона конституционной реформы, передаёт BaigeNews.kz
со ссылкой на пресс-службу палаты.
Первым объектом визита стал мавзолей Ходжа Ахмеда Ясави, где сенаторы прочитали дуа по жертвам политических репрессий и голода.
На встрече с интеллигенцией региона обсуждены ход реализации политических реформ, проводимых в Казахстане по инициативе главы государства, а также вопросы укрепления исторического сознания. В этой связи спикер сената рассказал о важности продолжения исследовательских работ по Ашаршылық на республиканском и региональном уровнях.
"Большое значение имеет дальнейшее продолжение работ, посвящённых теме Ашаршылық, для модернизации исторического сознания казахстанцев. Мы считаем, что это один из основных шагов на пути укрепления Независимости, консолидации нации и в целом продвижения национальных ценностей", - сказал Маулен Ашимбаев.
Спикер сената подробно остановился на политических реформах, инициированных президентом страны. Он отметил, что референдум и поправки в Конституцию создадут прочный базис для развития не только политической системы, но и всех других сфер.
"Конституционная реформа позволит избежать политической монополии и развивать политическую конкуренцию. Эти инициативы направлены на укрепление Казахстана как демократического, правового, справедливого, социального государства. Работа не прекращается с внесением изменений в Основной закон. Реформирование нашей политической системы будет продолжено", - сказал председатель палаты.
Маулен Ашимбаев также встретился со студентами Международного казахско-турецкого университета имени Ахмеда Ясави. Он рассказал студентам о важных аспектах конституционной реформы и ответил на вопросы учащихся вуза.
"Повышение образования – это вопрос, которым важно заниматься всю жизнь. Сегодня нельзя довольствоваться получением степени бакалавра или магистра в стенах университета. Вы должны постоянно работать над собой. Постоянное совершенствование себя – основа успеха в современном мире", - сказал спикер сената.
На встрече с работниками Кентауского трансформаторного завода и социальными предпринимателями также обсуждены политические реформы. Кроме того, участники мероприятий озвучили ряд актуальных вопросов региона и отрасли. Маулен Ашимбаев подчеркнул, что все поднимаемые гражданами вопросы будут проработаны с соответствующими государственными органами и учтены в законотворческой работе парламентариев.