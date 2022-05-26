Выпускники казахстанских вузов неконкурентоспособны - спикер Сената

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Выпускники казахстанских вузов неконкурентоспособны по сравнению с выпускниками из стран ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития). Об этом заявил председатель Сената Маулен Ашимбаев на пленарном заседании в парламенте, передает BaigeNews.kz.

По его словам, исследования специалистов из стран ОЭСР показывают, что квалификация казахстанских выпускников вузов и колледжей достаточно низкая и они неконкурентоспособны. Он отметил необходимость повышать квалификацию выпускников вузов.

"Получается, вот эта молодежь, которая завершает вузы, дальше неспособна занимать квалифицированные рабочие места. Куда она пойдет? На базары, стройки, самозанятыми?" - сказал Ашимбаев.

"Почти в два раза больше детей рождается. Через 20 лет они выйдут на рынок труда. Мы же работаем не на сегодняшний день, мы работаем на перспективу. В ближайшие несколько лет мы увидим риск, что больше детей, больше молодых людей выходит на рынок труда и их надо обеспечивать соответствующей работой. Помимо самозанятых, безработных и других категорий", - сказал спикер Сената.

Председатель Сената считает, что текущие показатели безработицы не такие острые, как те, которые ждут Казахстан в ближайшие годы. Он добавил, что если в 2003 году родилось всего 247 тысяч детей, то в 2021 году родилось уже 446 тысяч.