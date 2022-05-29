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Арыстанбек Мухамедиулы взят под стражу – Антикор | BaigeNews.kz 29 мая, 13:07
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Арыстанбек Мухамедиулы взят под стражу – Антикор

Директор Национального музея РК Арыстанбек Мухамедиулы взят под стражу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Антикора.

"28 мая с санкции суда в отношении директора Национального музея Арыстанбека Мухамедиулы избрана мера пресечения "содержание под стражей", – говорится в сообщении Антикоррупционной службы РК.

Расследование продолжается. Другая информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Ранее пресс-секретарь главы Нацмузея заявлял, что "в отношении Мухамедиулы никто не возбуждал уголовное дело".

Напомним, Антикоррупционной службой по городу Нур-Султан проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц Национального музея Республики Казахстан и других лиц по признакам хищения бюджетных средств в сумме 146 миллионов тенге в рамках договора о государственных закупках по проведению международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира".
#Арыстанбек Мұхамедиұлы #суд #Коррупция #Антикоррупционная служба
29 мая, 13:07
2647
Журналист

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