Арыстанбек Мухамедиулы взят под стражу – Антикор

Директор Национального музея РК Арыстанбек Мухамедиулы взят под стражу, передаёт BaigeNews.kz
со ссылкой на пресс-службу Антикора.
"28 мая с санкции суда в отношении директора Национального музея Арыстанбека Мухамедиулы избрана мера пресечения "содержание под стражей", – говорится в сообщении Антикоррупционной службы РК.
Расследование продолжается. Другая информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Ранее пресс-секретарь главы Нацмузея заявлял
, что "в отношении Мухамедиулы никто не возбуждал уголовное дело".
Напомним, Антикоррупционной службой по городу Нур-Султан проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц Национального музея Республики Казахстан и других лиц по признакам хищения бюджетных средств
в сумме 146 миллионов тенге в рамках договора о государственных закупках по проведению международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира".