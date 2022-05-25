Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа?

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Продолжаются общественные дискуссии о том, что мешает полноценной реализации проекта бесплатных детских кружков и спортивных секций в Казахстане.

На этой неделе в Нур-Султане прошла пресс-конференция Ассоциации поставщиков услуг по программе бесплатных творческих кружков и секций для детей ArtSport, где выступили уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Аружан Саин, разработчик платформы проекта Сергей Алабугин и ряд представителей госорганов, которые ответили на критику операторов и жалобы поставщиков. Корреспондент BaigeNews.kz побывал на этом мероприятии и подготовил выдержку из выступлений участников о том, что тормозит программу и когда она заработает.

"Это неправда" — Аружан Саин о критике со стороны госорганов

Общественный резонанс вокруг ArtSport возник после того как в феврале платформа приостановила выдачу новых ваучеров, а вскоре появилась информация о том, что программу и вовсе планируют закрыть. При этом обеспокоенность родителей, как отметила уполномоченный по правам ребенка Аружан Саин, была не беспочвенной. В Алматинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской областях и Нур-Султане акиматы оповестили поставщиков о том, что финансирование программы прекращается. На данный момент часть этих писем уже отозвана.

По словам Саин, программа заработает тогда, когда акиматы в регионах перестанут сопротивляться реформам и будут планировать средства по программе с учётом потребностей граждан. При этом претензии к работе ArtSport со стороны некоторых чиновников она назвала не соответствующими действительности.

"То, что сейчас со стороны ряда чиновников идут обвинения всех — и поставщиков услуг, и платформы, на базе которой функционирует реформа, и то, что это якобы является причиной того, что госзаказ не работает. Я хочу сказать, что это неправда… Почему такой избирательный подход? Там, где нужно, мы видим, что чиновники не замечают и не уделяют внимание (проблемам. — Авт.). Обидно слышать, что, видите ли, есть претензии к поставщикам услуг, что дети занимаются в не соответствующих требованиям помещениях, что якобы с ними работают неквалифицированные педагоги, хотя только оператор госзаказа — это управления культуры и спорта дают допуск и квалификацию поставщику", — подчеркнула она.

Причиной остановки платформы, по мнению Саин, стало то, что сама реформа по перераспределению средств в сфере финансирования культуры и спорта с самого начала столкнулась с сопротивлением на разных уровнях госуправления. Она рассказала, что при отсутствии понимания и добровольного выполнения этих целей со стороны местных исполнительных властей были внесены изменения в закон "О физической культуре и спорте" и внедрено понятие "подушевое финансирование", разработаны правила и методика реализации детского творческого и спортивного госзаказа.

Ожидалось, что акиматы с учётом потребностей в каждом регионе будут перенаправлять деньги с имиджевых мероприятий на программу ArtSport по нарастающему принципу, чтобы охватить всех детей, кто подпадает под действие закона — это 4,5 миллиона казахстанцев в возрасте от четырёх до восемнадцати лет. Однако в прошлом году средства были заложены только на уже посещающих секции и кружки детей с небольшим запасом для новых участников. Это и привело к тому, что выделенные на программу деньги закончились уже в первые месяцы 2022 года.

"Здесь, безусловно, есть вопрос, что на всех 4,5 миллиона детей денег в самих региональных бюджетах может не хватить, но для начала мы должны добиться того, чтобы они (акиматы) научились правильно планировать (бюджеты. — Авт.) в рамках тех средств, которые у них уже есть. До сих пор продолжается финансирование профессиональных клубов, где зачастую большая, если не подавляющая часть игроков не являются гражданами Казахстана. Огромные деньги идут на содержание школ олимпийского резерва, которые не относятся к массовым, потому что являются первым уровнем профессиональной подготовки спортсменов", — подчеркнула уполномоченный по правам ребенка.

По ее словам, совокупный бюджет регионов только по линии спорта (по данным Министерства культуры и спорта РК. — Авт.) составляет 210 миллиардов тенге, из которых почти половина (103 миллиарда тенге) идёт на содержание специализированных спортивных школ, а деньги, которые направляются на развитие массового детского спорта, в некоторых областях не превышают даже одного процента от этих средств.

"Несмотря на то, что мы уже подключили нацпалату предпринимателей, хотим достучаться до маслихатов, потому что без их одобрения ни один акимат не может тратить деньги. У нас большой вопрос к представителям народа, депутатам: каким образом они могут принимать бюджеты, в которых не предусмотрено достаточное количество средств не только для государственного спортивного и творческого заказа, но и для обеспечения лекарственными препаратами детей? Они могут на своем уровне блокировать такие бюджеты, но они этого не делают", — добавила Аружан Саин.

При этом, она отметила, что также не соответствует действительности информация о том, что в части регионов дополнительные средства уже выделены. По факту после заседаний маслихатов деньги направляются на погашение долгов перед поставщиками услуг за детей, которые уже занимаются. Для новых участников средства выделили только в Атырауской области.

"Это долгоиграющая процедура". Об устранении недочетов программы

В свою очередь, заместитель председателя Комитета по культуре министерства культуры и спорта РК Кумис Сеитова сообщила, что как такового противостояния реформе нет, но есть трудности, проблемы и недоработки, связанные с тем, что механизм "подушевого финансирования" в этой сфере внедряется впервые и подобного опыта нет даже в других странах. С учётом этого ведомством уже были внесены изменения в четыре приказа с целью совершенствования правил и процессов реализации проекта, но основную работу ещё предстоит выполнить. К примеру, были изменены требования по открытию секций и кружков в сельской местности, где нет центральных канализационных сетей.

"С 1 июня мы опять начнем "двигать" уже другие изменения. И учитывая, что они будут ужесточать требования к поставщикам, то их, прежде всего, нужно будет обсудить с общественностью, потом пройти анализ регулятивного воздействия — это немного долгоиграющая процедура, и после только по согласованию с вами можно будет принять эти поправки", — сообщила она.

Касательно вопросов финансирования, по словам Сеитовой, министерство постоянно требует от акиматов, чтобы суммы выделяемых средств увеличивались, поскольку согласно законодательству это зона ответственности местных исполнительных органов.

"По поводу того, что выделенных средств хватит только до июня, на самом деле во многих регионах это так, то есть те деньги, которые были выделены в начале года, возможно, закончатся к середине года. Сейчас во всех акиматах идёт работа, по крайней мере, такую задачу мы ставим перед местными исполнительными органами, чтобы они выходили на маслихаты, чтобы депутаты поддержали выделение денег до конца года и на следующий тоже должны предусмотреть", — подчеркнула заместитель председателя комитета.

По ее мнению, как в акиматах, так и в министерствах есть понимание и заинтересованность в том, чтобы программа ArtSport продолжала функционировать: "По моему, непонимания здесь абсолютно нет, все мы хотим поддержать детей и работаем над тем, чтобы именно эта реформа обеспечивала бесплатными секциями и кружками детей".

"Но на местах есть и другая трудность, когда не хватает рук операторов, тех, кто непосредственно этой работой занимаются. Допустим, я знаю, что под Новый год люди сидели до трёх-четырёх часов утра, чтобы обеспечить финансирование. И многие операторы уволились, потому что были случаи, когда они не успели и за это понесли наказание", — добавила она.

"Депутатов не проинформировали"

Позицию министерства и слова уполномоченного по правам ребенка в РК прокомментировал депутат столичного маслихата Владислав Сергеев. Он сообщил, что те бюджетные заявки, которые выносились на рассмотрение в начале года для Нур-Султана, были поддержаны депутатским корпусом в полном объеме, но трудность заключается в том, что их не проинформировали о том, сколько необходимо выделить средств.

"Необходимо, на наш взгляд, разработать четкие нормативы и регламенты того, в каком количестве в рамках данной программы выделять каждому региону бюджетные средства по направлениям культуры и спорта. До этого момента, в период рассмотрения данных по цифрам и показателям до регионов, до нас, в том числе и, уверен, до остальных, этого не было доведено. Соответственно, говорить о том, что кто-то не поддержал или не сторонник этой программы, совершенно неправильно", — сказал он.

"Нам говорят о том, что сама программа не дает возможности сверять ИИН участников и, как следствие, появляются "мёртвые души". Управления нам говорят, что те деньги, которые были нами поддержаны в начале года, "съелись" раньше времени, почему так получилось? Таких вопросов очень много. Важно, чтобы все эти недочёты исправлялись и были определены чёткие показатели, в рамках которых мы уже понимали бы, что надо изыскивать средства и находить возможности", — подчеркнул он.

"Они потеряли рычаги влияния". Сергей Алабугин о непрозрачности платформы

По его словам, на данный момент депутаты самостоятельно пытаются разобраться в причинах случившегося, но возникают определенные вопросы, связанные с якобы непрозрачностью работы платформы.

Руководитель ТОО "SoftDeCo" Сергей Алабугин рассказал, что его компания стала разработчиком платформы ArtSport по приглашению министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. Он отметил, что в ведомстве предупредили, что средств на создание сайта нет, как нет и технической спецификации, но его команда, потратив собственные средства, постаралась создать инструмент, который бы максимально минимизировал человеческий фактор в работе проекта.

"Что же случилось и как это произошло? Когда запустили платформу, то на ней не было ни поставщиков, ни родителей, ни бюджетов операторов. Я делаю акцент на финансировании, потому что изначально платформа имела автоматическое управление бюджетом, но запуститься она не могла, потому что в прошлом году статей расходов на подушевое нормативное финансирование даже не было. Соответственно, чтобы она заработала, коллегиально — это и министерством, и операторами — было принято решение о запуске платформы "как есть". На мой вопрос, что делать в случае перерасхода, был дан чёткий ответ: "запускаемся как есть, а там дальше будем разбираться. Появятся деньги — внесем их на платформу", — сообщил Сергей Алабугин.

При этом он отметил, что информация об объёмах финансирования в каждом регионе появилась спустя четыре месяца после запуска платформы, всё это время сайт обкатывали, выявляли проблемы и недоработки.

"В тот момент мы уже поднимали вопрос о том, какой контроль будет осуществляться за поставщиками, работой операторов и в целом за самой платформой. Тогда, я помню, Аружан Саин сказала хорошие слова: "Мы запускаем платформу для детей и давайте пока на этих этапах будем работать честно, доверяя друг другу". Был избран принцип порядочности, то есть поставщик отвечает за то, что он делает, оператор — за свои действия, а мы, как разработчики, должны обеспечивать целостность всей этой системы и работу платформы", — объяснил он.

Как итог, по его словам, операторам была предоставлена возможность в ручном режиме управлять процессом выдачи ваучеров, но потом эту функцию им отключили по объективным причинам:

"Мы заметили одну интересную вещь. Были случаи, когда в 7 утра у оператора открывается бюджет, раздается определённое количество ваучеров. И такое ощущение, что все родители в 7 утра сидят перед компьютером и ждут, что откроется выдача ваучеров, а к девяти утра бюджет закрывается. Было такое и таких моментов на самом деле много. Всё, что я говорю, могу подтвердить документально, потому что операторы не знали и до сих пор не знают о том, что внутри самой платформы работает огромная система аналитики и поведенческого анализа. И мы видим, какая взаимосвязь происходит между действиями оператора и поставщика либо поставщика и родителя", — подчеркнул Алабугин.

Он сообщил, что сейчас готовится пакет обновлений, который сделает прозрачным процесс работы оператора — на сайте по принципу "живой очереди" будет отображаться, какие заявки обрабатываются и сколько времени они находятся на рассмотрении.

Касательно жалоб со стороны профильных управлений акиматов о том, что платформа не принадлежит государству, а это "нарушение правил", и что разработчики пытались "заработать" на проекте, Алабугин ответил, что процесс передачи сайта на баланс государства уже идёт, а предложение заключить договора на техническое сопровождение сайта не противоречило законодательству.

"Действительно, мы хотели заключить договоры с операторами на техническое сопровождение стоимостью 250 тысяч тенге в месяц, включая НДС, поверьте, они больше на бумагу и воду тратят, но даже здесь нам ставят палки в колёса. Почему они это делают? Простой ответ: когда платформа не контролируется оператором, то они не хотят на ней работать, потому что не могут на что-то влиять, а с нами договориться не получается, потому что мы не идём на уступки. Мы, во-первых, переживаем за свою репутацию и имидж, а, во-вторых, мы хотим, чтобы всё было прозрачно", — подчеркнул он.

При этом в кулуарах пресс-конференции Сергей Алабугин пояснил корреспонденту BaigeNews.kz, что передача платформы в собственность государства будет безвозмездной, но конкретные сроки завершения этого процесса не определены.

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Напомним, в конце 2020 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который позволил детям с четырёх до 17 лет посещать секции за счёт бюджета местных органов.

Ранее мы рассказывали о том, что 18 мая чиновники, родители и поставщики услуг выясняли в Нур-Султане, почему популярная программа оказалась приостановлена и как будут решаться вопросы дальнейшего финансирования проекта ArtSport.

Ранее о мошеннических схемах в программе финансирования детского спорта ArtSport рассказывал министр культуры и спорта РК Даурен Абаев.

В скором времени платформа artsport.edu.kz перейдет на баланс государства. Соответствующий нормативный акт (по запуску этого процесса) вступил в силу 23 мая 2022 года.