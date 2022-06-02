Бесплатные секции и кружки. Как и когда решат вопрос с ArtSport?

Фото: BaigeNews.kz

Скандал вокруг прекращения финансирования программы подушевого финансирования спорта и творчества для детей ArtSport набирает обороты, передаёт BaigeNews.kz. На этот раз родители и поставщики услуг собрались у здания министерства культуры и спорта, чтобы получить ответ, что будет дальше с этой системой.

Одной из собравшихся была Раиса Арестанова, бабушка девочки, которая благодаря ваучерам посещала кружки рукоделия и танцев в стиле K-рop.

"Она ходила, потом сказали, что с 1 июня закрывается K-рop. Конечно, дети расстроены, друг другу пишут. У них свои чаты. Сказали, нет финансирования, что деньги забрали в большой спорт. Большой спорт — это хорошо, но мы платим огромные деньги, чтобы зарубежных спортсменов привлекать. В Пекине мы не лучшим образом выступили. В детей нужно сейчас вкладывать, чтобы мы не зарубежных покупали спортсменов за миллиарды, а своих выращивали. Но я просто бабушка", — говорит Раиса Арестанова.





Она добавила, что её дочь — инвалид, которая, к сожалению, не может пока оплатить для внучки посещение этих кружков. В то время как девочке они очень нравились.

"Дети — это наше будущее. Это они хозяева страны, а не мы. Поэтому я пришла в поддержку, чтобы оставили детям. Они с удовольствием ходят. При Советском Союзе у детей была возможность развиваться, а сейчас-то что случилось? Очень бы хотелось, чтобы руководство страны услышало наши чаяния", — говорит Раиса Арестанова.











Всё больше народу собиралось у здания министерства. Позже присутствующих пригласили войти внутрь, чтобы обсудить ситуацию с представителем министерства. В основном среди недовольных были поставщики услуг, которые влезли в долги из-за прекращения финансирования. Многие специально для этой программы вложились в ремонты помещений и залов, установили видеокамеры, как того требуют правила, наняли лучших преподавателей, арендовали помещения.

Они рассчитывали на деньги от ваучеров, однако сейчас не могут даже выплатить зарплаты своим сотрудникам. Серик Сагымбаев — владелец школы единоборств, он долго не верил в программу ArtSport и не хотел в ней участвовать. Однако всё больше детей стали уходить к конкурентам, ведь родителям выгоднее было отдавать их в бесплатные кружки.





"Когда они начали уходить, мы вынуждены были зайти в эту программу. Мы зашли, подали заявку на 200 человек. Затем около 150 человек активировались, остальные остались неактивированы, потому что бюджет закрылся. Они не пришли, потому что не могли платить. Мне система оплатила лишь за полмесяца. За последующие три месяца ничего так и не оплатили. Получилось так, что я -— инвестор, человек с деньгами, который за свои кровные деньги открыл зал, — стал попрошайкой! Стал приходить и говорить: дайте мне деньги. У меня полтора миллиона аренда. У меня тренеры — мастера спорта. Я их привлёк, потому что плачу им больше, это заслуженные мастера спорта. Но сейчас они тоже сидят на мели", — возмущается Серик Сагымбаев.





Ещё одна предпринимательница не может окупить аренду.

"Мне утвердили 200 мест. Сейчас ко мне чуть больше ста человек ходит. Я не окупаю аренду. Тренерам не могу зарплату платить. Зачем тогда нужно было это всё организовывать? Сказали 200 мест, я на эти деньги рассчитывала. Я — предприниматель. Государство должно быть гарантом. Я реально попрошайка. Это же ужас! На следующий год я не буду работать с таким отношением", — заявила женщина.

На вопросы негодующих попытался ответить заместитель председателя Комитета спорта МКС Бекболат Байжанов.

"По этой проблеме мы неоднократно выезжали в области. Вы (поставщики. — Авт.) также посетили акимат Нур-Султана. Сейчас эта работа рассматривается в маслихате. На следующей неделе мы проведём ещё расширенное совещание с акиматами. Вопрос только один — это дефицит финансов. Сегодня поручение, данное главой государства, показало жизнеспособность. Дети занимаются спортом, участвуют в творческих кружках. Работа платформы не останавливается. Но сейчас, когда мы видим недостатки, вопрос средств решается. Проблема будет решаться, потому что поручение главы государства было. Дети, которые ходят, по ним акимат оплатит", — сказал он.

Этот ответ не удовлетворил присутствующих.

"Дойдёт до того, что мы, все поставщики, соберёмся и закроемся на месяц. Чтобы родители на улицы вышли. Джерри Джонсон из баскетбольной команды зарплату семь тысяч долларов получает вовремя, а мы не можем? Он из Нигерии приехал, важнее наших детей?" — недоумевал Серик Сагымбаев.





Пока шло обсуждение, в стенах министерства проходила и встреча с министром Дауреном Абаевым, на которую пошли несколько поставщиков представлять интересы остальных. Одним из них был Куат Ергалиев.





Спустя время по телефону он рассказал, что, возможно, по этому вопросу создадут рабочую группу.

"Министр объяснил, что сам не может решить вопрос с выделением средств из республиканского бюджета, — решить должно правительство. Я предложил создать рабочую группу, на что мне пообещали дать ответ позже. Я не разочарован этим ответом, теперь придется ждать решение вопроса на более высоком уровне", — сказал Куат Ергалиев.



В конце 2020 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который позволил детям с четырёх до 17 лет посещать секции за счёт бюджета местных органов. Для работы программы необходим был портал, на котором родители и дети могли бы выбирать понравившуюся секцию с учётом геолокации. Ею стала платформа ArtSport. Разработчиком, а также владельцем авторских прав выступило ТОО SoftDeCo (известная в Казахстане IT-компания, которая разрабатывала сайты Акорды, премьер-министра, порталы страховых компаний, театров, телеканалов "Ел Арна" и Kazakh TV). Единственным учредителем и по совместительству директором компании числится Сергей Алабугин. Работу над проектом он начал по просьбе уполномоченного по правам ребёнка Аружан Саин и сделал её за свой счёт.

Как пояснял ещё в апреле сам Сергей Алабугин, платформа ArtSport размещена сразу на 12 серверах, в кол-центре работают шесть человек, ещё столько же программистов, а также по одному системному администратору и аналитику. Пользуются платформой почти 700 тысяч родителей, свыше 8,5 тысячи поставщиков, более 25,5 тысячи тренеров, зарегистрировано свыше 14 тысяч секций, а активированных ваучеров на зачисление в секцию — более 600 тысяч. Стоит добавить, что одному ребёнку разрешено посещать сразу две секции. Операторами на платформе выступают региональные управления спорта и культуры.

Все расходы покрывает ТОО SoftDeCo. Согласно закону платформа бесплатная для родителей и поставщиков и не подлежит монетизации. Единственный доход может приносить техподдержка, поэтому после почти года бесплатной поддержки компанией с января 2022 года был разработан договор оплачиваемой технической поддержки, которая специализируется на поддержке платных "личных кабинетов" операторов. У платформы для них имеется и бесплатная часть, её достаточно для работы любого оператора, просто формирование отчёта и сбор информации займут дополнительное время. Платный вариант же на порядок сокращает время работы оператора, поскольку имеет инструменты автоматических расчётов бюджетов, совсем другие сводные статистики, которых нет у обычных операторов. Кроме того, они могут обратиться в кол-центр и отправить запрос разработчикам. Стоимость платной версии — 250 тысяч тенге в месяц с учётом НДС.

В марте этого года платформа была переведена в автоматический режим расчета расхода бюджета у всех операторов государственного спортивного и творческого заказов. Об этом сообщалось в телеграм-канале платформы.

"Эта мера вызвана обстоятельствами, возникшими в Алматинской области. Во избежание создания ситуации перерасхода бюджетных средств и возникновения задолженности у операторов мы исключили функцию самостоятельного управления бюджетом со стороны операторов. На текущий момент во всех регионах имеется перерасход бюджета, поэтому выдача новых ваучеров временно приостановлена платформой до выделения дополнительных бюджетов со стороны акиматов", — отмечалось в сообщении администрации портала.