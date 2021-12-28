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Apple закрывает магазины в Нью-Йорке из-за распространения омикрон-штамма | BaigeNews.kz 28 декабря, 11:44
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Фото: pixabay.com

Apple закрывает магазины в Нью-Йорке из-за распространения омикрон-штамма

Компания Apple закрывает розничные магазины в Нью-Йорке из-за распространения омикрон-штамма коронавируса, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Bloomberg.

Все магазины Apple в Нью-Йорке частично закрыли в понедельник. При этом магазины будут по-прежнему открыты для получения онлайн-заказов, но покупатели больше не смогут посещать их. Помимо магазинов, расположенных в "Большом Яблоке", прочие магазины Apple в штате Нью-Йорк также закрыли.

Сообщается также, что на прошлой неделе Apple закрыла еще семь магазинов в Атланте, Хьюстоне и Нью-Гэмпшире из-за распространения COVID-19 среди сотрудников. Ранее в декабре из-за пандемии закрыли магазины Apple в Майами, Мэриленде и Оттаве. Компания обычно закрывает магазин, когда 10 процентов сотрудников дают положительный результат на COVID-19.

Ранее в этом году на подобные меры шли и другие крупные технологические компании США.

Напомним, 24 декабря стало известно о том, что Apple готовятся к "рождественской" забастовке и призывают клиентов не покупать продукцию компании.

#Apple #США #коронавирус #омикрон-штамм
28 декабря, 11:44
2376
Журналист

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