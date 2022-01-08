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Антитеррористическая операция в РК: задержаны 4266 человек, в том числе иностранцы | BaigeNews.kz 8 января, 10:22
5808

Антитеррористическая операция в РК: задержаны 4266 человек, в том числе иностранцы

В ходе антитеррористической операции в Казахстане в органы полиции доставлены 4266 человек. Среди задержанных - иностранные граждане, передает BaigeNews.kz со ссылкой на МВД РК.

"В одном из сел Алматинской области задержаны более 100 человек. По предварительным данным задержаны граждане соседнего государства. В населенном пункте Жамбылской области обнаружен схрон оружия (несколько единиц автоматов и пистолетов). Также полицейские Алматы в одном из СТО микрорайона Калкаман изъяли патроны, боеприпасы и похищенное имущество (велосипеды, телевизоры и сотовые телефоны). Проводится досудебное расследование", - сообщили в ведомстве.
#протесты в Казахстане #беспорядки в Алматы
8 января, 10:22
5808
Журналист

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