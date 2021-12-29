Антикор проверит акимат Алматы из-за Tik-Tok-конкурса, раскритикованного в Казнете

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Антикоррупционная служба Алматы изучает документы конкурса AlmatyTikTokChallenge, который прошел в сентябре этого года, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Orda.kz.



Осенью этого года городской акимат провел Almaty TikTok Challenge 2021 на самый креативный ролик ко Дню Алматы.

Призовой фонд составил 31 млн тенге, среди призов была дорогая техника. Призеров определяли по количеству просмотров и содержанию видео.

В соцсетях пишут, что TikTok-конкурс от акимата Алматы за бюджетные деньги выиграли дети организатора. Они ссылаются на совместное фото в Instagram и публикацию, где одна из девочек называет организатора отцом. Он опроверг эту связь.

Конкурс AlmatyTikTokChallenge провело Управление креативных индустрий Алматы провело конкурс AlmatyTikTokChallenge. Пользователи Казнета посчитали судейство нечестным.

"Вопрос находится на изучении департамента Агентства по противодействию коррупции, в рамках которого с управления креативных индустрий Алматы запрошены документы TikTok-конкурса. По получению запрошенных документов и после их изучения будет принято дальнейшее решение, о чем сообщим вам дополнительно", – прокомментировал первый заместитель руководителя Департамента Антикорруппионной службы по Алматы Данияр Таумурат.

Ранее акиму Алматы Бакытжану Сагинтаеву задали вопрос о конкурсе и поинтересовались, почему в нем выиграла сотрудница акимата.

"Победителей выбирали по самому большому количеству просмотров. Однако алматинцы, которые действительно постарались, сняли красивые сюжеты, не выиграли. Акимат опубликовал список 10 победивших аккаунтов. Часть из них вообще в TikTok отсутствует, либо не снимала видео. Одна из победительниц — сотрудница акимата, другой — член Ассамблеи народа Казахстана и еще две девочки — дочери руководителя компании-поставщика тендера. Все они не набрали огромное количество просмотров, но каким-то образом выиграли в конкурсе и получили подарки", — с таким вопросом обратились журналисты к Сагинтаеву на брифинге в СЦК.

Аким рассказал, как возникла идея провести конкурс и отметил, что если бы его результаты вызвали вопросы, реакция тиктокеров последовала бы сразу.



"Если бы было так, как вы говорили, тиктокеры нас порвали бы. Почему этот конкурс появился? Когда я с ними встречался, мы обсуждали разные темы. Это было за месяц до Дня города. Я сказал им (тиктокерам — прим. ред.) принять участие в Дне города, чтобы каким-то образом оживить празднование. Они мне ответили, что День города вы проводите для взрослых: "Это ваш праздник, а молодежь сама по себе". Я спросил, что они могут предложить. Они сказали: "Организуйте праздник, мы будем снимать ролики". Я согласился. Если работник акимата или ребенок чей-то занимается Тиктоком — это запрещено? Кому что нравится, то он и делает. Если это успешно, тогда пожалуйста (...). Мы считаем, что достигли цели, как этот город видят глазами тиктокеров, молодых ребят. Через их аудиторию мы показываем наш город всему миру. Думаю, ничего страшного здесь нет, если кто-то из госслужащих участвует. Это не запрещено", — ответил аким Алматы.