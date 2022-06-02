Анкара просит ООН переименовать Турцию

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Турция просит Организацию Объединенных Наций переименовать страну в официальных документах. С таким письмом глава МИД Мевлют Чавушоглу обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РЕН ТВ.

По словам министра, Анкара попросила, чтобы на иностранных языках страну называли Türkiye.

"Процесс, который мы начали под руководством президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана для повышения престижа бренда нашей страны, подходит к концу. Письмом, которое я направил сегодня на имя генерального секретаря ООН, мы регистрируем название нашей страны на иностранных языках в ООН как Türkiye", - заявил Чавушоглу.

Название Türkiye должны будут использовать на всех международных форумах и в официальных документах, где упомянута Турция.

Местное агентство Anadolu заявило, что все дело в неблагозвучности. К примеру, с английского языка слово "Turkey" переводится как "индейка".

