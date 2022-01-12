Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


Американцу успешно пересадили сердце свиньи | BaigeNews.kz вчера, 15:59
652

Американцу успешно пересадили сердце свиньи

Американские врачи впервые успешно пересадили сердце генетически модифицированной свиньи человеку. Спустя три дня после операции пациент – 57-летний Дэвид Беннетт – чувствует себя нормально, передает BaigeNews.kz.

Как сообщает Мэрилендский медицинский университет на своем сайте, операция впервые показала, что "генетически модифицированное сердце животного может функционировать как человеческое без немедленного отторжения организмом".

В ближайшие недели пациент будет находиться под пристальным наблюдением врачей. Дэвид Беннетт получил отказ в классической операции в нескольких ведущих центрах трансплантации США, и экспериментальная процедура была его последним шансом на жизнь.

Генетическая модификация заключалась в том, чтобы "отключить" гены, которые отвечают за отторжение органа при трансплантации, а также за его быстрый рост. Кроме того, в ДНК животного вставили шесть человеческих генов, благодаря которым сердце должно лучше прижиться в организме.

Хирурги настроены оптимистично по поводу подобных операций в будущем и полагают, что этот опыт позволит приблизиться к решению проблемы нехватки донорских органов. Процесс пересадки органов животных человеку, также известный как ксенотрансплантация, широко изучается медиками по всему миру.


#доноры
вчера, 15:59
652
Журналист

Рекомендуем