Американцу успешно пересадили сердце свиньи

Американские врачи впервые успешно пересадили сердце генетически модифицированной свиньи человеку. Спустя три дня после операции пациент – 57-летний Дэвид Беннетт – чувствует себя нормально, передает BaigeNews.kz.

Как сообщает Мэрилендский медицинский университет на своем сайте, операция впервые показала, что "генетически модифицированное сердце животного может функционировать как человеческое без немедленного отторжения организмом".

В ближайшие недели пациент будет находиться под пристальным наблюдением врачей. Дэвид Беннетт получил отказ в классической операции в нескольких ведущих центрах трансплантации США, и экспериментальная процедура была его последним шансом на жизнь.

Генетическая модификация заключалась в том, чтобы "отключить" гены, которые отвечают за отторжение органа при трансплантации, а также за его быстрый рост. Кроме того, в ДНК животного вставили шесть человеческих генов, благодаря которым сердце должно лучше прижиться в организме.

Хирурги настроены оптимистично по поводу подобных операций в будущем и полагают, что этот опыт позволит приблизиться к решению проблемы нехватки донорских органов. Процесс пересадки органов животных человеку, также известный как ксенотрансплантация, широко изучается медиками по всему миру.



