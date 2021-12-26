Американский военный пошутил над Байденом в прямом эфире

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Он шуточно поздравил президента с наступающим Рождеством.

Американский военный в прямом эфире пошутил над президентом США Джо Байденом во время общения главы государства с представителями Командования воздушно-космической обороны Северной Америки, передает BaigeNews.kz со ссылкой на New York Post

В США традиционно транслируются телефонные звонки президента сотрудникам военных ведомств. В этот раз после разговора один из военных поздравил Байдена и его супругу с наступающим Рождеством.

"Счастливого Рождества и вперед, Брэндон", − в шутку сказал мужчина.

На что президент ответил: "Согласен, вперед, Брэндон". По реакции Байдена не было ясно, знал ли он значение этой фразы, однако сидевшая рядом Джилл Байден посмеялась, а затем закатила глаза.

Фраза "Вперед, Брэндон" появилась во время октябрьских гонок NASCAR в Алабаме и стала крылатой. Во время интервью участника гонок по имени Брэндон болельщики начали кричать "К черту Байдена", а репортер, которая брала интервью, сказала телезрителям, что фанаты скандируют "Вперед, Брэндон". С того момента эта фраза стала использоваться в качестве цензурной версии ругательства в адрес президента Америки.