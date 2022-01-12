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Алматы и Атырауская область перешли в "красную" зону по коронавирусу | BaigeNews.kz вчера, 11:56
736
Фото: pixabay.com

Алматы и Атырауская область перешли в "красную" зону по коронавирусу

В МВК по нераспространению COVID-19 обновили матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 12 января 2022 года, передает BaigeNews.kz.

В "красной" зоне – Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская область.

В "желтой" зоне – Актюбинская, Западно-Казахстанская, Павлодарская, Кызылординская, Карагандинская, Мангистауская области.

В "зеленой" зоне – Акмолинская, Алматинская, Туркестанская, Жамбылская, Костанайская, Северо-Казахстанская область, Восточно-Казахстанская области.


#эпидемиологическая ситуация #коронавирус #МВК #желтая зона #красная зона
вчера, 11:56
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Журналист

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