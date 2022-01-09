"Густой туман и запах пороха". Алматинцы рассказали, как переживали нападение на город

"На меня шла толпа из 30 человек"

Жители Алматы рассказали BaigeNews.kz , как переживали беду, свалившуюся на их город, как спасались от нападения и что чувствовали по ночам, слушая звуки взрывов и автоматных очередей.

Ерасыл Нуржанов (имя изменено по просьбе героя)

5 января начались проблемы с Интернетом, поэтому я поехал в аэропорт, чтобы на месте купить билет и вылететь в столицу. Приехал вечером 19.30. Когда зашел, увидел, что все в суматохе. На кассе мне сказали, что билеты не продают и все рейсы отменены. Я позвонил другу, чтобы он меня забрал и вышел на улицу. Пока стоял, на улице человек 20 возле паркинга собралось. Они скандировали: "Қазақтар, собирайтесь" и т.д. В какой-то момент люди в аэропорту, начали покидать здание. Вокруг бегали стюардессы, пассажиры, сотрудники аэропорта. Зная, что происходит в городе, обстановка была уже пугающая.

Я увидел двух девушек, которые стояли неподалеку и ждали такси, чтобы уехать. Им было страшно. Я понял, что таксист туда, где мы стояли, подъехать уже не сможет. Потому что машины стали разворачиваться при въезде в аэропорт. Не могли въехать из-за того, что собрались протестующие. Я предложил девушкам помощь и вывел их через паркинг, я знаю там один выход. Мародеры уже заходили в аэропорт. Мы вышли оттуда и спустились по дворам. Дозвонились таксисту, сказали подъехать в это место. К нам подошел мужчина, который приехал в аэропорт встречать супругу из столицы. Сказал, что видел толпу с обрезами и оружием, и что они совсем не похожи на казахов.

Приехал таксист, я посадил девушек. Меня тоже предложили отвезти, но я отказался, потому что ждал друга. После того, как они сели, я обернулся и увидел идущую на меня толпу из 30 человек. В темноте я не разглядел, было ли у них оружие. Я догнал таксиста, резко сел, сказал: "Езжай". Салон был полный из-за чемоданов девушек. Мы поехали мимо взлетной полосы по дороге. Там были люди, которые убегали с аэропорта, они пытались остановить проезжающие машины. Я просил таксиста остановиться, но он отказался из-за того, что салон был полный. Сказал: "Если остановлюсь, то тебе придется выйти".

Меня оставили на заправке по "восточке", туда подъехал мой друг. Пока я его ждал, увидел около 60 машин, которые ехали в сторону аэропорта. Половина из них были митингующие, половина, наверное, ехали за родными.

Некоторые мои знакомые, которые думали, что уже все устаканилось, ездили по городу. Они тоже говорят, что нападающие больше похожи на кыргызов. Многие говорят, что некоторые из них даже не знают казахского. А те, что знают, говорят с акцентом и используют такой диалект, который у нас не употребляется.

Город очень сильно изменился после погромов. Жалко Алматы. Разрушили исторические здания, например, акимат. Это историческое здание на самом деле. По Сатпаева новые постройки, архитектурные урбанистические объекты. Все это разрушили.

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Ко мне приходил в гости знакомый, который работает в полиции. 6 числа он выходил на работу, его толпой 15-20 человек избили, чуть не убили. Его полностью раздели, обокрали. По национальности он турок. Он был с щитом, его положили на землю, приставили щит к горлу. Хотели убить уже не только из-за того, что он полицейский, а еще и из-за неказахской внешности. Кричали "Ұлттың кім?". У него сломана рука, повреждены внутренние органы. Его тоже избивали люди, не похожие на местных.

К нормальной жизни мы обязательно вернемся, надеюсь, это будет в ближайшее время. Думаю, что числа 10-11 уже все нормализуется. И наши местные жители выйдут на субботник, чтобы почистить город.

Мне кажется уже не осталось тех, кто поддерживает такой вид митинга. Это уже мародерство. Президент сказал, что в этом замешаны вышестоящие люди, которые хотели устроить госпереворот. Я думаю так же. Время покажет, когда все устаканится и встанет на свои места.





Мы засыпали в страхе под звуки взрывов

Сымбат Алиева (имя изменено по просьбе героини)

По ночам мы слышали взрывы, невозможно было спать. Мы просто лежали и слушали звуки взрывов и выстрелов. И засыпали в страхе. Наутро был густой туман и запах пороха. Днем было спокойно, взрывов не было.

Как-то ночью в пять утра я посмотрела в окно. Мимо нашего дома проходили ребята-солдаты, которые чистили город. Они осматривали наш район. Тогда стало очень страшно, ведь нам говорили, что наш район безопасен.

Страшно было сидеть дома, мы студенты и приехали за день до происшествия со своих городов. Так как у нас здесь работа, учеба. Было очень страшно, но вроде уже привыкли, потому что слышим по новостям, что все нормализуется.

Но сегодня я выезжала, и увидела ужасную картину. Город будто умер. Ужасно видеть, что когда-то все цвело, а сейчас мрачное, туманное, плюс погода ужасная, гололед. Максимально тяжело смотреть на Алматы.

Я слишком молода и у меня нет больших знаний, чтобы рассуждать о причинах происходящего. Я просто верю, что все наладится. Я бы хотела тишины и спокойствия. Я верю в это.

"Мужчины у внедорожника раздавали гранаты"

Алина Бакберген

Сначала мы думали, что это просто митинг. Но позже, проезжая мимо Asia park, увидели внедорожник с открытым багажником. Там стояли мужчины, заряжали свои автоматы. Другие пять мужчин передавали друг другу гранаты и клали их в карманы. Часть из них, что во внедорожнике, были бородатые, небольшого роста, но крепкие на вид, точно не местные. Часть была молодые пацаны лет 19, скорее всего, местные по виду. Но все они стояли в капюшонах и шапках. В обычной гражданской одежде. А те, что во внедорожнике находились, вроде были в бронежилетах. Тогда мы поняли, что всё, что происходит - только начало.

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Позже мои родственники из районов, где происходили беспорядки, начали звонить, что слышат взрывы, что им страшно. С ними были маленькие дети, пожилые люди. Моя подруга живет в районе Бухар жырау - Байтурсынова, в эпицентре беспорядков. Она видела мужчин в бронежилетах, с небольшими чемоданами, шедших на одинаковом расстоянии друг от друга. Они начали заходить в ЖК, где живут наши знакомые. Они рассказывали про то что была стрельба, что-то ломалось.

Каждый день показывают по новостям, что происходит. И это просто ужасно и страшно. Все разгромлено. То, что так долго строилось, люди разрушили в один миг. Моя мысль, что определенные третьи лица заранее подготовились. Они знали, что местных людей бесит ситуация с дорогими продуктами и бензином. И они просто спичку подожгли и кинули. Используя этот митинг начали свои личные намерения воплощать, грабить. Я думаю, это делали не местные.

Мамина подруга работает в акимате. Она рассказала, что сейчас здание будто после войны. Там все стены черные, пепел, вся документация сгорела. После нападения на акимат, их отвезли, чтобы они посмотрели, что осталось. И в этот момент опять пришли нападавшие, и работники акимата просто сбежали.

Очень страшно слышать очередную историю о том, что кого-то избили или убили.

Я бы хотела вернуть то, что было 10 дней назад. Сейчас кажется, что та ситуация с высокими ценами не так страшна как то, что происходит сейчас.

"С террористами и бандитами нельзя договариваться"



Асем Отен

Мы слышали это все из своих квартир. Было страшно, потому что вот так в один миг ты можешь лишиться всего: мирной жизни, всего, к чему стремился, чего достиг на сегодня. Из-за какого-то беспредела это все может рухнуть в один момент. Это очень страшно. Больше всего в такие моменты ты боишься все потерять.

Мы не голодали, еда у нас была. Когда все поутихло и заработал Kaspi, вышли в магазин за продуктами.

Город, конечно, очень сильно изменился. Полицейская будка сожжена дотла, страшно. Окна в больших торговых домах были побиты, ломбарды, которые находятся в жилых домах, с вырванными решетками. Их пытались взломать. И народ все-таки у нас некультурный. Видела молодых девушек, которые заходили, чтобы найти там что-то для себя. То есть уже обычные граждане пытались с этой беды что-то для себя поиметь.

Мне до сих пор больно. Страшно. Я люблю этот город. Я останусь здесь жить и дальше. Такие вещи могут случиться в любой стране и в любом городе, поэтому нет смысла куда-то бегать.

Я хочу, чтобы все вернулось к мирной жизни. Чтобы все назад вернулось. Конечно, я понимаю, что как прежде уже не будет. Но тем не менее хочется, чтобы мы также жили, работали, к чему-то стремились, чего-то достигали. Этого я хочу очень.

А тем, кто все это сотворил... Государство само к этому немного привело. Потому что народ действительно любит шальные деньги. Но не берет на себя ответственность. А это просто приезжие люди, которые решили здесь всколыхнуть нашу ситуацию. Якобы поменять политический строй. На самом деле это было сделано для того, чтобы свергнуть действующую власть.

Это хороший урок. Те, кто умнее и мудрее станут более сплоченными. Потому что в такие моменты очень страшно остаться одному.

Я поддерживаю действия Президента, которые он сейчас предпринимает. Он поступил мудро, грамотно. С террористами, бандитами никогда нельзя договариваться.

"Погромы для бизнесменов стали крахом"

Александр Иванов (имя изменено по просьбе героя)

Сначала я думал, что это обычные митинги, которые ранее происходили в Казахстане. Но позже увидел на улице закрытые магазины и кафе, услышал о том, что начинается переворот.

Ночью, когда началась контртеррористическая операция были слышны взрывы и автоматные очереди. Было страшно в какой-то момент, а потом уже как будто привыкаешь к этим звукам. Но я переживал за своих близких, которые проживают в другом городе. Не мог дозвониться ни до кого, неизвестно было, что происходило в других городах.



Я занимаюсь предпринимательством (предоставление услуг ресторанам - прим.авт.), пока сложно оценить, как пострадала моя деятельность. Идут простои. Ресторанам какое-то время нужно будет окупаться, они потеряли деньги во время простоев, за счет погромов. Однозначно будет перераспределение финансов и нашу работу будут отодвигать в сторону.

Эти погромы для многих бизнесменов стали крахом. Для любого предпринимателя его бизнес - это большая вера, его дело для него как его дите. Это больно, когда разрушают то, во что ты вкладывал душу, силы, средства, надежды. Будем надеяться, что часть краденного вернут, найдут. Смотрю, в городе со дворов выезжают закрытые машины, груженные кем-то, чем-то под конвоем. Я так понимаю, что преступников ловят, возможно, что-то изымают. Я надеюсь, что государство поможет однозначно пострадавшим от рук мародеров.

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На сегодня уже более менее убрали спецтехнику с дорог, пожарные машины, кареты скорой помощи. Брошенные машины лежат. На дорогах клумбы, светофоры, рекламные баннера лежат. Бизнес потихоньку забивает досками разбитые витрины. Потихоньку приводят все в порядок. Уже нет горящих машин на дороге. Было страшно, неприятно это все видеть. Зачем это все ломали? Даже если бы они получили, что хотели, то любому другому управляющему государства пришлось бы это все восстанавливать и также тратить деньги на это все. Зачем поджигать и портить?



Я слышал о том, что среди тех, кто устраивал беспорядки были специально подготовленные боевики. Наверное, это правда. Скорее всего, подключились какие-то экстремисты. Мое мнение, агрессоров нельзя поддерживать. Даже если они хотели власти, то какую власть получат? Зачем они разрушают город? Если есть претензии и требования к властям, их нужно решать мирным путем. Уж точно не устраивая беспорядки.

Мне кажется за этим стоят интриги среди представителей власти, и нам сложно до конца понять эти внутриполитические "игры".

Хочу, чтобы поскорее устранили эти беспорядки, и мы вернулись к нормальной жизни. Мне нравится действующий Президент, я верю, что он справится.