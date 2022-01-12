"Я и есть народ": алматинский бизнесмен рассказал, как помогал военным и отбивал магазины у мародеров

Фото: Instagram-аккаунт Дамира Аманжолова

Бывший военный и бизнесмен Дамир Аманжолов рассказал, как спасал сослуживцев, которые охраняли акимат и помогал защищать магазины от мародеров, передает BaigeNews.kz.

"Сейчас я покажу пару кадров, что я делал все эти дни. Я не сидел дома, потому что Я и есть НАРОД. Я спасал своих военных друзей и в целом помогал правоохранительным органам, защищал свой родной город от мародеров. Тушил пожары", - написал Аманжолов в Instagram stories.

Он отметил, что записал все видео для своей безопасности, чтобы избежать преследования со стороны правоохранительных органов. По словам Дамира Аманжолова, первым делом он поехал в акимат Алматы, так как там были его сослуживцы, которые в этот момент охраняли здание от протестующих.

"На месте не мог понять, кто за кого. Я не мог понять, где военные и правоохранительные органы. Куда мне идти? Акимат горел, сзади акимата был штурм резиденции. На площади были тысяча протестующих. Ко мне поступила информация от людей, что внутри акимата сидят военные и правоохранительные органы. Вопрос только: где? Ведь он весь горел!", - рассказал бизнесмен.





В подвале здания он нашел протестующих, которые пытались поджечь дверь подвала. Там внутри закрылись военные и сотрудники правоохранительных органов. Бежать им было некуда. Дамир снимал происходящее на телефон с выключенной вспышкой, чтобы не провоцировать агрессивную толпу на насильственные действия.

По его словам, он не единственный, кто пришел наводить порядок. Вместе они объединили усилия и выгнали на улицу людей с оружием, которые пришли избивать и стрелять в силовиков.

"На улице я собрал быстро гражданскую одежду и давал переодеваться военным и полицейским, чтобы они слились с людьми для безопасности. Военные были курсантами! Пацаны по 18-20 лет. Они были напуганы, я начал выводить на улицу с горящего акимата через разные проходы. Вывели около 40 человек", - добавил Аманжолов.

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На четвертом этаже акимата оставались еще военнослужащие, к которым было сложно пробраться из-за бушующего пожара. Пришедшие на помощь помогали вытаскивать тела раненых из здания, но запертым на верхних этажах пришлось прыгать с окна.

"Все, что можно было сделать, мы сделали. Люди, которые пришли на митинг, готовились к наступлению на резиденцию. Люди были в эйфории, нельзя было их остановить. Их было тысячи. Пока шла подготовка, мы бегали вокруг резиденции и искали пути нашего отхода с курсантами и офицерами. Во время штурма люди захватили через жесткий бой резиденцию. Курсантов и полицейских начали избивать и стрелять в них", - рассказывает он.

По его словам, протестующие приняли его за сотрудника МВД и начали мешать. Ему выстрелили в ногу резиновой пулей. Он начал хромать, но из-за адреналина не чувствовал боль. Бизнесмен отметил, что многие из нападавших были в нетрезвом состоянии. Люди вооружились ножами, топорами, дубинками и другим оружием. У некоторых были автоматы.

"Мы начали забирать оружие у людей, но после второго выстрела в мою сторону, я передумал это делать. Благо, стреляли мимо. После этого люди двинулись на площадь и начали мародерство. А мы дальше вытаскивали пацанов", - поделился Аманжолов.





Покидая резиденцию, бизнесмен и его соратники встретили мародеров, которые грабили магазины. Аманжолов собрал мужчин, и встал на защиту этих объектов.

"Главная цель была, чтобы мародеры не поджигали магазины, не избавлялись от улик. Если начнут жечь, то наверху жилые дома. Все сгорит! Жертв будет больше! Там сидят сотни напуганных людей, нам нужно было их защищать! Мы начали выгонять мародеров. Они были уже подготовлены. Маски, перчатки, сумки куда складывали (товары), машины без госномеров. Многие были вооружены ножами, пистолетами", - рассказал он.

Аманжолов подчеркнул, что даже девушки забегали в магазины и воровали. Защитникам удалось отбить часть магазинов, ресторанов, построить баррикады и оставить мужчин для охраны. В эту ночь они также тушили пожары и помогали попавшим в беду в районе аэропорта.



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За все это время предприниматель получил выстрел резиновой пулей в ногу и спину, удары в челюсть и по голове. Также ему несколько раз угрожали огнестрельным оружием.