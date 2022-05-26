Алматинец задолжал своим детям более пяти миллионов тенге и получил год лишения свободы

32-летний житель Алматы, задолжавший своим детям алименты, лишился свободы сроком на один год, передаёт BaigeNews.kz.
Приговор огласили в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних города Алматы.
"Согласно материалам производства, гр.Ч., 1990 года рождения на протяжении пяти лет уклонялся от уплаты алиментов своим двум малолетним детям. В своё оправдание мужчина утверждал, что не имеет официального заработка. Хотя, как установило досудебное расследование, не официальный доход у подозреваемого имелся, он просто умышленно не платил алименты", - сообщил замначальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов.
Сумма его долга перед собственными детьми составила пять миллионов 144 тысяч 362 тенге. Мужчину взяли под стражу в зале суда.