Предложения по решению поднимаемых казахстанцами проблем готовят в Правительстве

Фото: primeminister.kz

На совещании под председательством и.о. премьер-министра РК Алихана Смаилова рассмотрели ход реализации поручений, данных Касым-Жомартом Токаевым с начала 2022 года, передает BaigeNews.kz.

В совещании приняли участие руководители центральных государственных и местных исполнительных органов, НПП "Атамекен", национальных компаний и холдингов.

Перед открытием совещания проведена минута молчания в память о жертвах беспорядков в стране. Алихан Смаилов отметил, что 2022 год начался с очень сложных и драматических событий – Казахстан столкнулся с невиданной ранее агрессией деструктивных сил. Под ударом террористов и бандитов оказались самый большой мегаполис - Алматы и многие областные центры.

"Благодаря своевременным и решительным действиям Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева нам удалось остановить распространение хаоса, беззаконности и восстановить порядок. К великому сожалению, пострадали люди, получили ранения и травмы. Мы желаем им скорейшего выздоровления. Самое печальное, что не удалось избежать жертв среди наших граждан. Восстановление порядка и законности стоило жизни полицейских и военнослужащих. Мы гордимся их подвигом во имя сохранения конституционного строя Республики Казахстан", - сказал Алихан Смаилов, выразив соболезнования семьям погибших.

С докладами о текущей ситуации и принимаемых мерах выступили исполняющие обязанности: министра национальной экономики Тимур Жаксылыков, министра внутренних дел – Ерлан Тургумбаев, министра индустрии и инфраструктурного развития – Бейбут Атамкулов, министра торговли и интеграции – Бахыт Султанов, министра по чрезвычайным ситуациям – Юрий Ильин, министра здравоохранения – Жандос Буркитбаев, первый заместитель министра энергетики Мурат Журебеков, председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин.

В рамках реализации поручений Главы государства создана межведомственная следственная оперативная группа с включением в ее состав специальных прокуроров, сотрудников КНБ, МВД, агентств по противодействию коррупции и по финансовому мониторингу. Генеральной прокуратурой начаты досудебные расследования по фактам совершения актов терроризма, организации и участия в массовых беспорядках.

Личный состав силовых структур переведен на особый режим несения службы и повышенной боевой готовности. Из чрезвычайного резерва Правительства выделены необходимые средства на оснащение спецподразделений органов внутренних дел и Национальной гвардии.

Принимаются меры по оказанию материальной помощи семьям погибших в ходе массовых беспорядков сотрудников силовых структур.

Организована прямая линия на базе Единого контакт-центра 1414 для предоставления гражданам информации о пострадавших и пропавших без вести. Созданы региональные комиссии по оценке ущерба, понесенного в результате беспорядков. НПП "Атамекен" осуществляет сбор соответствующей информации от предпринимателей.

В регионах все коммунальные службы и объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, за исключением Алматы. Все объекты здравоохранения по республике работают в штатном режиме, за исключением медицинских организаций Алматы, которые оказывают только экстренную помощь.

Восстановлен доступ к онлайн-сервисам крупнейших банков второго уровня при наличии мобильной связи. Обеспечена работа сети POS-терминалов и банкоматов. Обеспечено функционирование в штатном режиме торговых систем Казахстанской фондовой биржи, Казахстанского центра межбанковских расчетов Национального Банка и другой инфраструктуры финансовой системы страны.

Усилена охрана объектов дипломатических миссий в стране. Обеспечена постоянная связь с зарубежными государствами и международными организациями.

Алихан Смаилов поручил обеспечить качественную и оперативную реализацию поставленных Главой государства задач. Он также дал поручения по обеспечению стабильности цен на социально значимые продовольственные товары, проработке вопросов создания общественного фонда "Народ Казахстана", разработке порядка и механизма субсидирования части арендной платы на вторичное жилье для социально уязвимых слоев населения.