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Алихан Смаилов и Аскар Умаров одними из первых проголосовали в Казахстане | BaigeNews.kz вчера, 07:51
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Алихан Смаилов и Аскар Умаров одними из первых проголосовали в Казахстане

Едва открывшись, избирательные участки для голосования на референдуме в Казахстане не пустуют. У некоторых даже образовались небольшие очереди, передаёт BaigeNews.kz.

Первым на своём участке хотел проголосовать министр информации и общественного развития Аскар Умаров. Но приехав, обнаружил, что астанчане уже стоят у дверей участка.

"Самым первым проголосовать не получилось. Пришёл, участок ещё не открылся, а несколько человек уже стоит, ждёт. На работу может торопятся или после утренней пробежки пришли", - написал министр в Facebook.

Свой голос на референдуме уже отдал премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов. Он сделал это на избирательном участке №111, расположенном в здании Национальной библиотеки РК.




На этом же избирательном участке проголосовала заместитель руководителя администрации президента РК Аида Балаева.


В 7:00, по данным ЦИК РК, к голосованию на референдуме приступили в 12 регионах республики, где открыты 8089 участков, и на 12 участках при представительствах Казахстана в 10 иностранных государствах.

#референдум #Алихан Смаилов #политика #новости Казахстана #Конституция
вчера, 07:51
507
Журналист

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