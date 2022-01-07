Прорабатывается алгоритм возврата казахстанских туристов из-за рубежа — Минкультуры

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В настоящее время на зарубежных курортах находятся до восьми тысяч туристов Казахстана.

В связи с введенным чрезвычайным положением в стране, прорабатывается алгоритм возврата казахстанских туристов из-за рубежа. Об этом сообщили в Министерстве культуры и спорта РК, передает BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

По информации ведомства, в настоящее время на зарубежных курортах находятся 7636 казахстанских туристов. В связи с введенным чрезвычайным положением в стране, прорабатывается алгоритм возврата туристов из-за рубежа.

По всем вопросам касательно возврата туристов в Казахстан можно обращаться по номеру телефона +7 701 534 05 80 (Администратор системы гарантирования прав граждан РК в сфере выездного туризма — КФ "Туристік Қамқор").

Министерство культуры и спорта РК также напоминает, что во время чрезвычайного положения в стране отменяются спортивно-массовые, учебно-тренировочные сборы, тренировки, культурно-массовые мероприятия и работа творческих кружков.

При этом в настоящее время продолжают работать в штатном режиме все объекты в сферах туризма и предоставления услуг, в том числе места размещения, туристские базы, санаторно-курортные объекты, зоны отдыха, за исключением объектов активного зимнего отдыха в отдельных регионах.

В ведомстве также отметили, что процедура возврата или замены билетов, а также возврат средств или перенос на более благоприятный период ранее оплаченного отдыха (путевки, туры) будет осуществляться в рамках действующего законодательства по окончании чрезвычайного положения в стране.