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  • "Альфа-Банк" спишет кредиты семьям погибших военнослужащих и полицейских
"Альфа-Банк" спишет кредиты семьям погибших военнослужащих и полицейских | BaigeNews.kz 9 января, 20:11
2482

"Альфа-Банк" спишет кредиты семьям погибших военнослужащих и полицейских

"Альфа-Банк Казахстан" спишет кредиты семьям погибших военнослужащих и полицейских, передает BaigeNews.kz.

"Альфа-Банк Казахстан" спишет кредиты семьям погибших при исполнении служебных обязанностей", - сообщил главный управляющий директор Альфа-Банка в Казахстане.

Ранее в банке рассказали, что не будут начислять штрафы и пени по платежам по кредитам для физических лиц, ИП, юридических лиц, а также по карте рассрочки Alfa Back, дата которых выпадает на период с 5 до 19 января 2022 года.

Стоит отметить, что мобильные приложения для физических и юридических лиц, интернет-банкинг, а также банкоматы частично работают. Оплата картами доступна. Сотрудники банка работают с госорганами над восстановлением полного доступа к цифровым сервисам.

Напомним, другие банки также сообщали о мерах поддержки клиентов и списании кредитов семьям погибших при исполнении контртеррористической операции.


#беспорядки в Алматы #протесты в Казахстане #режим ЧП
9 января, 20:11
2482
Журналист

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