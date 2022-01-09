"Альфа-Банк" спишет кредиты семьям погибших военнослужащих и полицейских

"Альфа-Банк Казахстан" спишет кредиты семьям погибших военнослужащих и полицейских, передает BaigeNews.kz.



"Альфа-Банк Казахстан" спишет кредиты семьям погибших при исполнении служебных обязанностей", - сообщил главный управляющий директор Альфа-Банка в Казахстане.

Ранее в банке рассказали, что не будут начислять штрафы и пени по платежам по кредитам для физических лиц, ИП, юридических лиц, а также по карте рассрочки Alfa Back, дата которых выпадает на период с 5 до 19 января 2022 года.

Стоит отметить, что мобильные приложения для физических и юридических лиц, интернет-банкинг, а также банкоматы частично работают. Оплата картами доступна. Сотрудники банка работают с госорганами над восстановлением полного доступа к цифровым сервисам.

Напомним, другие банки также сообщали о мерах поддержки клиентов и списании кредитов семьям погибших при исполнении контртеррористической операции.



