Александр Бублик вышел в 1/8 финала "Ролан Гаррос"

Первая ракетка Казахстана продолжает своё успешное выступление в парном разряде Открытого чемпионата Франции. Вместе с Танаси Коккинакис из Австралии Бублик во втором круге одержал победу во встрече против венгерско-американского дуэта Мартона Фучовича и Фрэнсиса Тиафо − 6:4, 6:3, передаёт BaigeNews.kz
со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.
Сегодня, 28 мая, Александру и Танаси за выход в четвертьфинал предстоит сразиться с хорватом Иваном Додигом и американцем Остином Крайчеком.
Лидер женской сборной Казахстана в парном разряде Анна Данилина в дуэте с бразильянкой Беатрис Хаддад Маей во втором раунде уступила Чань Юнцзянь (Китайский Тайпей)/Саманте Стосур (Австралия) со счётом 2:6, 3:6. Чань и Саманта являются одними из самых титулованных участниц нынешнего Ролан Гаррос. На двоих они в общей сложности выиграли 12 турниров Большого шлема в одиночном, парном разряде и в миксте.
Здесь же в Париже, но уже на юниорском Шлеме, Аружан Сагандыкова не смогла пройти в основную сетку. В финале квалификации казахстанка уступила шестой сеянной японке Хаю Киносите − 3:6, 0:6.