Акции Kaspi обвалились на 40%, но снова пошли в рост

Фото: businessfm.kz

В Казахстане приостановлена работа всех финансовых организаций.

Акции казахстанской финтех-компании Kaspi уходили в минус почти на 40% за эти два дня — акции лучшей голубой фишки страны обвалились было до 70 долларов, но прямо сейчас уже восстанавливаются и торгуются по 83,8 доллара, прибавляя 2,5% с начала торгов. Об этом, как передает BaigeNews.kz, сообщает телеграм-канал FINANCE.kz.

Казатомпром тоже под давлением — вчера 7,5%, сегодня ещё минус 4,5% до 35,9 доллара за бумагу.

Halyk Bank вчера потерял 20%, но сегодня восстанавливается и прямо сейчас прибавляет уже почти 6% до 14,4 доллара за акцию.

Вчера также сообщалось, что начал падать курс биктоина. Эксперты телеграм-каналов подчеркивали, что возможно это происходит из-за ситуации в Казахстане, так как в стране сосредоточена пятая часть мировых майнинговых мощностей. Также упала скорость расчетов сети, пишет Банкста.

Кроме того, на фоне алматинских погромов в Лондоне рухнули акции крупнейших по капитализации казахстанских компаний: больше всех потеряла финтех организация Kaspi — более 30 процентов за один торговый день — пятого января 2022 года. В Halyk Bank подешевел почти на 20 процентов, пишет QazTrading.

Напомним, в Казахстане приостановлена работа всех финансовых организаций, в том числе банков второго уровня. Позднее стало известно, что работу приостановили и ЦОНы.

В среду, 5 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что происходящие беспорядки в Алматы — дело рук организованных террористических групп. В мегаполисе прошлой ночью начались погромы — было захвачено здание акимата города, был захвачен, а затем освобожден аэропорт, пострадали десятки автомобилей, объекты МСБ. Есть жертвы.

В Алматы в ходе антитеррористической операции ликвидированы десятки участников беспорядков. Они пытались штурмовать здания департамента полиции города.

Ранее в силовых структурах заявили, что в Алматы орудуют радикальные исламские группировки.