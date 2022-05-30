Актобе отметил 153-летие

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В Актобе состоялись праздничные мероприятия, посвященные 153-летию города и 90-летию Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kz.

В областном центре прошли конный парад, выставка лошадей, гончих тазы и беркутов. На 14 городских площадках организовали концертные программы.

Актобе основан отрядом войск Российской империи в 1869 году как укрепление Ак-Тюбе на левом берегу реки Илек. В 1891 году поселение получило статус уездного города Тургайской области и название Актюбинск.

Сегодня Актобе - крупнейший областной центр в Казахстане. Город занимает четвертое место в республике по числу жителей (600 тысяч человек). Ожидается, что в ближайшее время Актобе станет миллионником.

"У нас в планах осенью утвердить генплан, определить объездные трассы, потому что мы находимся на острие всех международных трасс. Стоят вопросы экологии, развития бизнеса, логистика, туристический бизнес. Очень много молодежи приезжает, поступает в наши вузы и остаются, создают семьи, город привлекательный, мы должны соответствовать", - сказал аким Актобе Асхат Шахаров.





