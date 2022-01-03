"Сообщения о задержаниях в Актау — фейк" — полиция

Фото: Анатолий Антушев, 3pulse.com

В данный момент никаких задержаний не происходит, сообщают в полиции.

В департаменте полиции Мангистауской области назвали фейком распространяемое в Сети сообщение о том, что в городе Актау "началось применение силовых методов к митингующим", передает BaigeNews.kz.

"В данный момент никаких задержаний не происходит, идёт охрана общественного порядка", — прокомментировали в полиции распространяемые слухи.

Напомним, в Жанаозене горожане потребовали снижения цен на газ. Сначала они записали видеообращение, а после вышли на митинг. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству "срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учётом экономической целесообразности, в правовом поле".

3 января распоряжением Премьер-Министра РК Аскара Мамина создана правительственная комиссия для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области. Агентством по защите и развитию конкуренции в отношении собственников АЗС начато расследование на предмет ценового сговора. Также сегодня стало известно о том, что собственники АЗС Мангистауской области приняли решение о снижении стоимости газа с 120 до 85-90 тенге за литр.