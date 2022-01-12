Акмолинца задержали за распространение ложной информации о полицейских

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Акмолинца задержали за распространение ложной информации в отношении полицейских, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщается, что 10 января, в период действия чрезвычайного положения, через страницу одного из пользователей социальной сети распространялась заведомо ложной информации в адрес сотрудников полиции.

В отношении автора публикации, 57-летнего жителя Бурабайского района, начато досудебное производство по части 4 статьи 274 "Распространение заведомо ложной информации".

В МВД РК напомнили, что в соответствии со статьей 274 УК РК за распространение заведомо ложной информации в условиях чрезвычайного положения предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до семи лет либо лишение свободы на тот же срок.