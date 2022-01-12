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Акимат Нур-Султана внесет предложения по использованию проекта LRT | BaigeNews.kz вчера, 10:40
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Фото: inform.kz

Акимат Нур-Султана внесет предложения по использованию проекта LRT

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на заседании правительства дал поручение, касающееся дальнейшей реализации проекта "Астана LRT", передает BaigeNews.kz.

"Акимату столицы совместно с Министерством индустрии внести конкретные предложения по дальнейшим вариантам использования проекта LRT", — сказал Алихан Смаилов.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев назвал проект "ошибочным и с сильным запахом коррупции", отметив, что нужно принять оптимальное решение, так как простой снос означает потерю денег и времени.

В связи с этим для решения проблемы с "Астана LRT" пригласят архитекторов и урбанистов.

Председатель совета директоров холдинга BI Group Айдын Рахимбаев предложил за счет своей компании демонтировать в Нур-Султане столбы недостроенного проекта LRT.

Приговор по делу "Астана LRT" вынесли 28 мая 2021 года в Нур-Султане. Подсудимых приговорили к различным срокам заключения и обязали вернуть в казну почти шесть миллиардов тенге.

Еще два фигуранта дела - экс-заместитель акима столицы Канат Султанбеков и бывший председатель правления "Астана LRT" Талгат Ардан - находятся в международном розыске.

Бывшего руководителя компании ТОО "Астана LRT" Талгата Ардана ищут в Турции. Об этом сообщила Генеральная прокуратура в ответе на запрос депутатов Мажилиса.

В октябре обвиняемым по делу LRT отменили приговор. Первая инстанция допустила односторонность и неполноту судебного следствия, считает судья.

Также в материалах дела были сведения о том, что установлены преступные действия представителей иностранных компаний (пособничество в хищении денежных средств), однако какое-либо процессуальное решение в отношении них не принято.

В декабре 2021 года Антикоррупционная служба РК распространила заявление, в котором объяснила, почему фигурантов по делу "Астана LRT" пока не могут экстрадировать в Казахстан.

#Астана LRT #Правительство РК
вчера, 10:40
796
Артём Волков Журналист

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