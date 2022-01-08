Акимат Караганды рассказал, как работают службы города

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В акимате Караганды сообщили, что все службы и объекты жизнеобеспечения города работают в штатном режиме, передает BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ"..

Общественный транспорт в Караганде работает по графику. Все социальные объекты, включая объекты здравоохранения, образования, а также крупные предприятия, объекты МСБ и строительного сектора работают стабильно.

С учетом введенного чрезвычайного положения супермаркеты работают до 21:00 часов, остальные магазины - до 20:00 часов. Супермаркеты и продуктовые магазины имеют необходимый запас продуктов питания.

"Рост цен на продукты питания не фиксируется. В случае установления необоснованного роста цен будут приняты оперативные меры реагирования", - сообщили в акимате Караганды

В городе функционируют 115 АЗС и АГЗС. На станциях имеется двухнедельный запас ГСМ и сжиженного газа.

Цена на газ - 70 тенге, бензин АИ-92 - 182 тенге за литр, АИ-95 - 207-210т., летнее дизтопливо - 230 тенге, зимнее дизтопливо - 305 тенге.

Цены на ГСМ также на постоянном мониторинге. В городе функционируют 219 банкоматов сети Halyk Bank. В системе Halyk Bank осуществлено пополнение банкоматов денежной массой.

Держатели карт Kaspi могут снимать наличности в сетях банкоматов Halyk Bank без комиссии. Получатели пенсий и госпособий могут получать в банкоматах Halyk Bank беспрепятственно.

Также в городе работает горячая линия по номеру: 30-01-36. На данную горячую линию по вопросам социальной защиты населения жители города могут обратиться по вопросам соцобеспечения. Кроме этого, по всем вопросам чрезвычайного положения работает круглосуточная бесплатная горячая линия по номеру: 109.