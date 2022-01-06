"Акимат и резиденция президента освобождены" - МВД о ситуации в Алматы

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В Алматы продолжается контртеррористическая операция, передает корреспондент BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Хабар 24". В южной столице силовики освободили от бандитских групп акимат, резиденцию президента и площадь Республики. По информации на 23:30 по времени Нур-Султана, все здания государственных органов в Алматы находятся под контролем.

Ранее МВД сообщило, что число погибших силовиков выросло до 18 человек. Еще 748 полицейских и военнослужащих Нацгвардии пострадали. Задержаны 2298 нарушителей. В столице Казахстана, в Акмолинской, Кызылординской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях, а также в Шымкенте, по заявлению МВД, обстановка сейчас стабильная. Сложная ситуация остается в Алматы, где вооруженными группами были захвачены и частично разгромлены здания госорганов, финансовых организаций, телекомпаний и объектов торговли. В Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангыстауской областях перекрыты несколько участков автодорог и ж/д путь. В регионах усилено патрулирование нарядов полиции и Нацгвардии.

В среду, 5 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что происходящие беспорядки в Алматы - дело рук организованных террористических групп. В мегаполисе прошлой ночью начались погромы - было захвачено здание акимата города, был захвачен, а затем освобожден аэропорт, пострадали десятки автомобилей, объекты МСБ.