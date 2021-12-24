Аким ЗКО заявил, что его подчинённые не будут проводить новогодние корпоративы

Чиновники, работающие в акиматах Западно-Казахстанской области, не будут принимать участие на новогодних корпоративах. Такое заявление сделал глава региона Гали Искалиев, сообщает BaigeNews.kz
со ссылкой на портал «МОЙ Город».
«Новый год - семейный праздник и его нужно встречать в узком кругу. Корпоративы среди областного акимата, городского и районных акиматов проводить не будут. Есть некоторые подведомственные организации, там уже о проведении новогоднего праздника будут принимать решение руководители», - пояснил Искалиев.
Санитарный врач ЗКО Мухамгали Арыспаев дополнил, что владельцы ресторанов и кафе нарушают карантинные меры, проводя новогодние корпоративы с участием 200-300 человек.
«Корпоративы проводить не запрещено, но тем не менее существуют нормы. Количество людей не должно превышать 100 человек или 50 процентов от вместимости заведения», - напомнил санврач.
В ноябре 2021 года Алексей Цой, будучи министром здравоохранения, ответил
на вопрос по поводу проведения новогодних корпоративов. Он заявил, что единого решения по проведению новогодних корпоративов по всему Казахстану нет.
Всё зависит от того, какая эпидемиологическая ситуация наблюдается в той или иной области. Уровень заболеваемости коронавирусом напрямую связан с тем, сколько человек могут находиться в ресторанах и других местах общепита, чтобы минимизировать риски заражения коронавирусом.