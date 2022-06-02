Аким помог предотвратить суицид сельчанина в Актюбинской области

В Актюбинской области сельский аким помог предотвратить суицид мужчины, передаёт BaigeNews.kz
со ссылкой на ДЧС региона.
Инцидент произошёл 1 июня в селе Каратогай Мартукского района. На пульт пожарной части №15 в 14:00 поступило сообщение, что мужчина забрался на вышку линии связи и угрожает покончить собой.
На место вызова были направлены спасатели, медицинская служба и сотрудники полиции.
"Было установлено, что житель села Каратогай находится в центральной части вышки линии связи на высоте 25 метров и угрожает покончить собой. Идти на контакт с родными (отец, супруга, дочь) он не хотел, пошёл лишь на контакт с акимом сельского округа Русланом Байсагизовым. Аким, несмотря на то, что мужчина вёл себя агрессивно, рискуя собственной жизнью, в одиночку поднялся на высоту для переговоров и отвлечения внимания. В 17:17 после долгих бесед с акимом, психологом и сотрудниками ДЧС спасателям удалось приблизиться к мужчине и закрепить его к конструкции при помощи наручников", — сообщили в ДЧС.
После этого мужчину спустили на землю с помощью альпинистского снаряжения. Его передали участковому инспектору.